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Skočila s križarke, 'ker jo je želela zapustiti': 20 ur preživela v morju

Atene, 12. 10. 2026 19.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Križarka Odyssey of the Sea

Iz Grčije poročajo o nenavadnem incidentu, ki se je zgodil na križarki Odyssey of the Seas. Med plutjem jugozahodno od grškega otoka Zakintos je 44-letnica iz Salvadorja nenadoma skočila s križarke. Razlog? Skočila naj bi, ker "je želela zapustiti ladjo". Ženska je v Jonskem morju preživela 20 ur, preden jo je v jutranjih urah našla in rešila tovorna ladja.

Nenavaden incident se je zgodil v petek zjutraj, ko je križarka Odyssey of the Seas družbe Royal Caribbean plula jugozahodno od grškega otoka Zakintos, so sporočili iz obalne straže. Kot so pojasnili za francosko tiskovno agencijo AFP, naj bi ženska iz Salvadorja dejala, da je s križarke skočila, ker "je želela zapustiti ladjo".

Med iskalno akcijo so sprva v morju opazili rešilni obroč, po 20 urah pa je 44-letnico zgodaj zjutraj našla in rešila tovorna ladja MSC Rossella III, ki je plula pod zastavo Madeire.

Žensko so v morju našli v rešilnem obroču, bila je pri zavesti.

Kasneje jo je prevzelo plovilo za iskanje in reševanje. Osebje je 44-letnici nudilo prvo pomoč, nato pa so jo odpeljali v bolnišnico, so še dodali.

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grčija križarka

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