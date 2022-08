Škoda ob naravnih nesrečah v polletju ocenjena na 70,4 milijarde evrov

V letošnji prvi polovici leta so veliko gospodarsko škodo povzročile poplave v Avstraliji in Južni Afriki, zimska neurja v Evropi ter hude nevihte v ZDA in Evropi, je naštel vodja oddelka upravljanja tveganj v Swiss Re Martin Bertogg .

Kljub temu je bila tokrat ocenjena škoda ob naravnih nesrečah nižja od tiste v prvem polletju lani. Ta je v lanskem prvem polletju dosegla 91 milijard dolarjev.

Kot so navedli v pozavarovalnici, se v zadnjih letih krepijo škode na račun ekstremnih vremenskih pojavov, medtem ko so jo včasih povzročali predvsem potresi in orkani. To se dogaja tudi zaradi urbanizacije na za bivanje manj primernih območjih.