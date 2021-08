Škoda poplav na zahodu Nemčije bi lahko znašala do 30 milijard evrov

Laschet je v deželnem parlamentu danes dejal, da bodo morali v nacionalni sklad za obnovo po poplavah verjetno zbrati od 20 do 30 milijard evrov. Zaenkrat so po njegovi oceni na dobri poti. "Vse dežele so pokazale pripravljenost glede teh 20 do 30 milijard evrov," je povedal.