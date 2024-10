Škoda v Podgori bo milijonska: 'Domačini so v šoku'

Poudarila je, da so k sobotnim poplavam prispevale tudi gole površine gorovja Biokovo, ki so posledica letošnjih požarov. "Večkilometrski požar je za seboj pustil ogromne površine brez vegetacije, velika količina vode pa je sprožila zemeljske plazove, ki so v hudournike nanesli ogromne količine mulja in kamenja, kar je povzročilo zamaške in oviralo pretok vode, ki se je nato razlila v vse smeri, tudi v marsikatero hišo in poslopje. Podgorani so po poplavah v šoku, a najpomembnejše je, da ni bil nihče poškodovan."

Kot smo poročali, je Dalmacijo v soboto popoldne zajelo močno neurje. V Podgori je padlo 140 litrov dežja na kvadratni meter, v morje je odnašalo avtomobile, prometne znake in gostinski inventar. Uprava za civilno zaščito je sporočila, da je brez elektrike ostalo 3000 uporabnikov na območju vzhodnega dela Podgore do Drvenika.

Na teren je bilo napotenih okoli 50 gasilcev z Makarske riviere, nekaj pa jih je v Podgori ostalo tudi zvečer, ko so z ulic odstranjevali nanose zemlje in polomljena drevesa.

K sreči pa v hudem neurju ni bil nihče poškodovan.