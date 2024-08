Škodo z območja Kokre bodo sanirali, a kako bodo vaščani prebrodili strah?

Povsem opustšeno Kokro pred dobrim tednom dni, so ljudje spremenili na že zelo očiščeno naselje danes, ki zopet kaže vsaj obrise svoje idilične podobe. "Zdaj je veliko boljše," pravijo vaščani. "Ne morete si predstavljati, jaz sem prej tukaj živel in je bilo vse urejeno, zdaj pa izgleda kot da bi bomba udarila."

Ne kamni, kar skale so kot za šalo plavale v dolino. Rušile so vse pred seboj, zasule avtomobile in pod seboj pokopale hiše, pravijo domačini. Sprva malo večji potoček je le v nekaj minutah prerasel v silovito, deročo reko, ki je na videz lahkotno nanašala kupe kamenja.

"Hiša je bila zasuta, noter se je kup materiala ustavljal. V dnevnem prostoru se nahaja skala, ki je ni mogoče dobiti ven in velika sreča je bila, da so se ljudje tako hitro, z viki in kriki, umaknili na varno," je dejal Rok Roblek, župan občine Preddvor in pokazal na zelo poškodovano hišo.

25 tisoč kubikov kamenja v naselju, deset objektov močno poškodovanih, od tega šest huje, devet ljudi pa so morali izseliti. To je po desetih dneh bilanca naravne katastrofe v Korki. Ob tem jim jo je ta konec tedna vnovič zagodlo močnejše deževje in še dodatno otežilo sanacijo opustošene vasi. "Zagotovo danes stanje še ni najbolj prijetno na pogled, večji problem pa je tisto kar je v mislih in srcih ljudi, ki tu živijo," je dejal Roblek.

A vaščani so prepričani, da miru ne bo, ljudje pa bodo živeli v strahu. "Pravijo, da se bo še ponovilo," so dejali.