Analiza Hrvaškega združenja nepremičninskih posrednikov (HUPN), ki so jo predstavili v začetku tedna na forumu Nepremičninski trg in glas posrednikov v Zagrebu, temelji na več kot 200.000 dejanskih transakcijah.

Najbolj so se podražila manjša stanovanja, in sicer za 88 odstotkov na kvadratni meter. Delež stanovanj, ki se prodajo za manj kot 100.000 evrov, je upadel s 56 na 16 odstotkov. Stanovanja so najdražja v Splitu, kjer kvadratni meter stane 4407 evrov, sledita Dubrovnik s 4354 evri in Zagreb s 3440 evri.