Analiza Hrvaškega združenja nepremičninskih posrednikov (HUPN), ki so jo predstavili v začetku tedna na forumu Nepremičninski trg in glas posrednikov v Zagrebu, temelji na več kot 200.000 dejanskih transakcijah.
Najbolj so se podražila manjša stanovanja, in sicer za 88 odstotkov na kvadratni meter. Delež stanovanj, ki se prodajo za manj kot 100.000 evrov, je upadel s 56 na 16 odstotkov. Stanovanja so najdražja v Splitu, kjer kvadratni meter stane 4407 evrov, sledita Dubrovnik s 4354 evri in Zagreb s 3440 evri.
Udeleženci foruma so po poročanju hrvaškega Poslovnega tednika opozorili, da hrvaški nepremičninski trg ne deluje po običajnem zakonu ponudbe in povpraševanja. Direktor nepremičninske agencije Dogma nekretnine Branko Papeš pa je poudaril, da številnim lastnikom nepremičnin teh ni treba prodati, zato več let vztrajajo pri visokih, pogosto nerealnih cenah.
Cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem so se v prvem četrtletju letos na letni ravni zvišale za 14,1 odstotka, število prodanih nepremičnin pa se je zmanjšalo za 42,2 odstotka in njihova skupna vrednost za 35,4 odstotka. Najizrazitejši padec prodaje so zabeležili pri novogradnjah, kjer se je število transakcij zmanjšalo za 50,9 odstotka.
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