Skokovit porast okužb v Avstraliji, v Izraelu prvi primer 'flurone'

Vse avstralske zvezne države razen Zahodne Avstralije so, potem ko so dosegle visoko precepljenost prebivalstva proti covidu-19, začele sproščati omejitve, to pa je očitno vodilo v porast okužb.

Novi Južni Wales je zaradi porasta okužb ublažil pravila glede izolacije za zdravstvene delavce. Na delo se lahko tako odpravijo tudi kritični zdravstveni delavci, ki so bili v tesnem stiku z okuženim, a ne kažejo znakov okužbe.

V zadnjem tednu se je število novo potrjenih okužb v Novem Južnem Walesu več kot potrojilo z okoli 6000 na več kot 22.500. Število hospitaliziranih zaradi covida-19 se je povečalo s 388 na 901, število bolnikov v enotah intenzivne nege pa je naraslo za okoli 50 odstotkov na 79.

V Melbournu je medtem danes moški zažgal sebe in svoje vozilo, pri tem pa po navedbah očividcev kričal proti pravilom glede cepljenja. Prepeljali so ga v bolnišnico, policija pa je nato sporočila, da je utrpel življenjsko nevarne poškodbe.

V Avstraliji so po podatkih zdravstvenih oblasti od začetka pandemije zabeležili okoli 430.000 okužb z novim koronavirusom, za posledicami covida-19 pa je umrlo okoli 2250 oseb.

V Izraelu potrdili prvi primer "flurone"

Dvojno okužbo so potrdili v bolnišnici v izraelskem mestu Peta Tikva. Okužena nosečnica, ki je medtem že rodila, ni cepljena niti proti covidu-19 niti proti gripi. Kljub temu je po poročanju izraelskih medijev razvila le lažje simptome obeh bolezni. Ali bi lahko imela dvojna okužba hujše dolgotrajnejše posledice, strokovnjaki še ugotavljajo.

Izraelski virologi opozarjajo, da omenjeni primer zagotovo ni dejansko prva hkratna okužba z omenjenima virusoma. Prepričani so, da je bilo bolnikov s flurono že več, a jih pač niso testirali na oba virusa. Ime flurona je sicer sestavljanka angleške besede za gripo (flu) in drugega dela besede korona.

Tudi evropski in drugi strokovnjaki ter proizvajalci cepiv so že pred tedni začeli svariti pred možnostjo dvojne okužbe z novim koronavirusom in virusom gripe, še posebej pri otrocih, kar bi lahko vodilo v bistveno težji potek bolezni.

Poleg tega so dosedanje raziskave pokazale, da so dvojne okužbe v primeru covida-19 pogoste. V neki ameriški študiji so pri kar 43 odstotkih covidnih bolnikov potrdili še kakšno drugo okužbo. Temu so večinoma sledili težji potek bolezni in večje tveganje za smrt.