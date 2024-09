Skoraj 100-krat zlorabljena: mož jo je omamil, drugi so jo nato posilili

Francozinja Gisèle Pélicot je kar desetletje trpela sprevržena dejanja svojega moža. Ta je namreč priznal, da je svojo ženo omamil ter naro povabil več kot 80 moških, da jo posilijo, poroča The Guardian. 72-letnica je prepričana, da ji je policija rešila življenje, ko je novembra 2020 preiskala računalnik njenega moža Dominiquea Pélicota ter na njem odkrila datoteko, v kateri je bilo na tisoče fotografij in videoposnetkov zlorabljene Francozinje

Policija je razkrila, da je Francoz svojo ženo omamljal med leti 2011 in 2020. Slednje je storil tako, da je zdrobil uspavalne tablete in zdravila proti anksioznosti ter jih nato vmešal v večerni obrok žene ali pa v njen kozarec vina. Z moškimi, ki so jo nato spolno zlorabili, je v stik stopil prek spletne klepetalnice.

72-letnica se je odpovedala pravici do anonimnosti, saj želi, da sojenje poteka javno. Priča namreč za vse ženske, ki so bile kdaj omamljene ter nato napadene. Želi si , da česa takšnega ne bi doživela nobena ženska več. Pélicotovi ob strani stojijo tudi vsi trije odrasli otroci.

Dodala je, da se ji beseda posilstvo ne zdi dovolj grozna za dejanja, ki jih je utrpela. "Ko vidiš zdrogirano žensko, ki je maltretirana in ki na postelji leži, kot da je mrtva," je opisala grozote ter dejala, da lahko slednje opišeš le z besedo mučenej. Pogum, da je lahko pogledala videoposnetke, je, kot je dejala, zbrala šele maja letos. "Zame so to prizori groze."

Francozinja je o teh groznih trenutkih spregovorila tudi na sodišču ter dejala, da se ji je takrat podrl svet. "Vse se je podiralo. Vse, kar sem gradila v 50 letih." Dodala je, da se je na fotografijah komaj prepoznala: "Žrtvovali so me na oltarju pregreh. Zanje sem bila le punčka iz cunj, le navadna vreča smeti."

Ob robu sojenja Dominiqueju Pélicotu zaradi domnevnega sodelovanja pri posilstvu in zlorabi v Franciji sodijo še 50 moškim. Med slednjimi so lokalni svetnik, medicinci, novinar, nekdanji policist, paznik v zaporu, vojak, gasilec in javni uslužbenec. Številni so živeli v okolici Mazana, mesta s približno 6000 prebivalci, kjer je domovala tudi sama. Moški so bili v času aretacije stari med 26 in 73 let.

Več obtoženih je obtožbe zanikalo. Policiji so dejali, da niso vedeli, da Gisèle Pélicot ni bila voljna partnerica, njenega moža pa so obtožili, da jih je pretental.

Če bodo obsojeni zaradi dejanja hudega posilstva, grozi obtoženim 20 let zaorne kazni. A posiljevalcev je bilo še več. Detektivi niso mogli identificirati in izslediti več kot 30 drugih moških, ki so jih opazili na fotografijah.

Verjela, da živi srečno zakonsko življenje

Gisèle Pélicot je na sodišču povedala, da sta se z možem poročila, ko sta bila stara 21 let. Imata tri otroke in sedem vnukov, dejala pa je, da sta si bila z možem tudi zelo blizu. "Nismo bili bogati, a smo bili srečni. Celo najini prijatelji so rekli, da sva idealen par," je povedala.

Kasneje je opazila, da ima težave s spominom in koncentracijo, vendar pa takrat ni vedela, da jo mož ponoči redno omamlja. Zaradi slednjega ni želela z vlakom odpotovati niti na obisk svojih otrok, saj se je bala, da bi zamudila postajo. Na sodišču je povedala, da je v tistem obdobju tudi močno shujšala, težave pa je imela tudi z nadzorovanjem gibov.

Ker jo je skrbelo, da so to znaki začetka Alzheimerjeve bolezni, se je o tem pogovorila s svojim možem. Slednji ji je izkazal podporo, z nejgovo pomočjo se je naročila na pregled pri specialistu, ki pa ji je povedal, da niso odkrili Alzheimrjeve bolezni. Ko jo je sodnik vprašal, ali je imela v tistem času tudi ginekološke težave, mu je potrdila. Povedala je, da so zdravniški testi med policijsko preiskavo pokazali, da je bila okužena z več spolno prenosljivimi boleznimi.

Hišo, v kateri je živela z možem, je zapustila z dvema kovčkoma, "vse, kar mi je ostalo od 50 let skupnega življenja". "Od takrat nimam več identitete. Ne vem, ali si bom kdaj opomogla," je dejala.