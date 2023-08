Skoraj 100 mrtvih na Havajih: 'Videti je bilo kot v vojnem filmu'

Nekdanja kraljeva prestolnica Havajev, Lahaina, je zdaj postala krematorij. Potrjenih je bilo skoraj 100 smrtnih žrtev, tisoče ljudi je pogrešanih. In medtem ko iskalne in reševalne ekipe še naprej razkrivajo razsežnosti ogromnega in uničujočega požara, med prebivalci narašča jeza zaradi slabih vladnih odzivov. Na dan pa prihajajo tudi težke zgodbe ljudi, ki so bili primorani storiti marsikaj, da so ostali živi.

Razmere na havajskem otoku Maui se postopoma umirjajo. Oblasti so v nedeljo sporočile, da so večji deli požara pod nadzorom. V eni najhujših naravnih nesreč v ZDA je umrlo najmanj 93 ljudi, še vedno pa jih pogrešajo več kot 1000. Število smrtnih žrtev bi se sicer po navedbah uradnikov lahko povečalo. Letoviško mesto Lahaina z več kot 12.000 prebivalci je zdaj le bleda senca živahnega mesta, povsod so ruševine, hoteli in restavracije pa so postali pepel.

Številne družine na Havajih, ki še vedno upajo, da se bodo ponovno srečale s svojimi bližnjimi, še niso obupale – čeprav se je število smrtnih žrtev povečalo in čeprav so oblasti napovedovale, da bodo med pepelom, ki je ostal po požaru, ki je opustošil nekoč živahno mesto Lahaina, našli še več posmrtnih ostankov. Nekateri pa se že spopadli z bolečo resničnostjo, da njihovi bližnji niso preživeli. Na dan pa prihajajo neverjetne zgodbe o preživetju. 19- letni Noah Tomkinson, njegov mlajši brat Milo in mati so ostali v vodi pet ur, dokler se niso lahko varno vrnili na obalo. Kot je pojasnil za Sky News, so bili ravno pri morju, ko je začel divjati požar. Najprej je bil malce stran od njih, ko pa se je začel nevarno hitro bližati, so vsi trije skočili v vodo in tam čakali. Tomkinson je dejal, da sta z bratom objela svojo mamo, da bi jo ogrela. "Nisva midva rešila nje, ampak ona naju. Najbolj nam je pomagalo dejstvo, da smo bili vsi skupaj." Ko so se plameni umirili, se je družina odločila, da je dovolj varno, da se vrnejo na obalo.

"Videti je bilo kot v vojnem filmu" Mike in Andreza Cicchino, zakonca, sta pet psov, za katere sta skrbela, naložila v tovornjak, ko sta opazila, da gorijo hiše v njuni bližini. "Bilo je zelo napeto, videli smo, kako vsi bežijo za svoja življenja, ljudje so jokali in dajali svoje otroke drugim ljudem," je za Sky News povedal Cicchino. Kot je dejal, je bil dim tako gost, da sploh niso vedeli, kam tečejo, reševalne službe pa niso vedele, kam naj pošljejo ljudi. Tudi onadva sta zatočišče našla v morju. "Bili smo v vodi, ko se je pa dim razkadil, sem stekel ven, da bi pomagal ljudem. Na ulici so bili dojenčki, ljudje z opeklinami, trupla," je pojasnil Cicchino. "Videti je bilo kot iz vojnega filma. Kot da bi v našem mestu pravkar eksplodirala bomba." "Mislili smo, da ne bomo preživeli. Od samega vdihavanja dima smo mislili, da bomo omedleli. Celotno trpljenje, ki smo ga prestali, je trajalo vsaj 12 ur," je dodal. Uspelo jima je rešiti štiri od petih psov. Zakaj prebivalci niso bili opozorjeni? Prebivalci pravijo, da niso prejeli nobenega uradnega opozorila, ko je začelo goreti, kar sproža boleča vprašanja o učinkovitosti reševanja in o tem, ali bi bilo mogoče rešiti več ljudi, poroča BBC. Prebivalci Lahaine so se zbudili in ugotovili, da nimajo elektrike. Telefoni se niso napolnili, budilke so ostale tihe, klimatske naprave pa so se izklopile. Ljudje se zdaj sprašujejo, ali bi lahko oblasti naredile več, da bi jih opozorile, preden je požar zajel njihove domove. Sirene, nameščene po otoku in namenjene opozarjanju na bližajoče se naravne nesreče, se niso nikoli oglasile, razširjeni izpadi električne energije in mobilnih storitev pa so ovirali druge oblike opozarjanja.

