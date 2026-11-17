Hekerji so v orodja, ki jih gosti Optimizely – digitalna platforma, ki jo velika podjetja uporabljajo za prilagajanje spletne izkušnje uporabnikov – vstavili škodljivo kodo JavaScript, je poročal portal Cyber News. Napad je prizadel približno 178 spletnih mest.

Napadalci so želeli ukrasti številke kreditnih kartic uporabnikov in kriptovalute ter na naprave Apple naložiti kodo za nadaljnje zlorabe.

"Na seznamu so nekatera najbolj obiskana spletna mesta na svetu: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, Ikea, HSBC (Združeni arabski emirati), Equifax, Air France-KLM, Ledger in Peacock," je v ponedeljek na svojem blogu zapisal varnostni raziskovalec Scott Helme, ki je prvi odkril napad.

"Na (kripto) denarnice napadalcev se je steklo približno 7040 dolarjev, in sicer v obdobju približno devetih ur dne 16. novembra," povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Večina zlonamerne kode je bila s prizadetih spletnih mest že odstranjena, je še sporočil Helme.

Podjetje Optimizely je v izjavi navedlo, da je "identificiralo in zajezilo varnostni incident, ki je vplival na nekatere stranke storitve Optimizely Web Experimentation".

"Ranljiva točka je blokirana, vstavljena koda je odstranjena, stranke pa smo o tem neposredno obvestili," so še dodali na omrežju X.