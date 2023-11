Skoraj 20.000 moških je zaradi strahu pred vpoklicem v vojsko zbežalo iz Ukrajine

BBC Eye je tako od Romunije, Moldavije, Poljske, Madžarske in Slovaške pridobil podatke o nezakonitih prehodih meja in ugotovil, da je med februarjem 2022 in 31. avgustom 2023 mejo z Ukrajine v navedene države nezakonito prečkalo kar 19.740 moških. Vsem seveda ni uspelo. Približno 21.113 oseb so ujeli pri poskusu pobega, ko so mejo želeli prečkati peš. Preostalih 6800 pa je poskusilo z lažnimi dokumenti, v katerih so bili navedene nekatere izjeme, zaradi katerih naj jim ne bi bilo treba v vojsko.

Po ruski invaziji na Ukrajino je kmalu postalo moškim, starim od 18 do 60 let, jasno, da je le še vprašanje časa, kdaj bodo vpoklicani v vojsko. Medtem ko so nekateri komaj čakali poziv, da lahko pokažejo svojo ljubezen do domovine, pa drugi niso bili najbolj prepričani.

Najbolj priljubljena meja za pobeg je ukrajinska meja z Moldavijo, ki je postala najbolj množična izhodna pot za te moške, od začetka vojne je namreč to državo nezakonito prečkalo več kot 11.000 moških. Eden od videoposnetkov, ki jih je prejel BBC, kaže moškega, kako plava čez reko Dnester proti Moldaviji, moldavski mejni policisti pa ga gledajo in pozivajo, naj čim prej in čim bolj varno prečka.

26-letnik glasbenik Erik Harkov je v Moldavijo prispel tako, da je peš prečkal ravnine moldavske separatistične Pridnestrske regije in nato preplaval še reko. Nekaj časa je bil nastanjen v begunskem centru na severu Moldavije, kasneje pa je odšel v ZDA, kjer se je združil z ženo in štiriletno hčerko. Vsi niso imele takšne sreče. Prečkanje meje nosi s seboj tudi velike nevarnosti, nekateri so utonili, ko so skušali prečkati reko Tiso med Ukrajino in Romunijo.

Erik je sicer imel pristne dokumente, a mu vseeno ni uspelo iti po normalni poti. Po zapleteni operaciji trebuha zaradi vnetja potrebušnice ima namreč strogo dieto, ki mu onemogoča služenje v vojski. Ko je želel od zdravnika pridobiti dokumente, se je to izkazalo za nemogoče.

Vlad je imel drugačno situacijo. Sprejeli so ga na tujo univerzo in dobil je študentsko dovolilnico, da lahko zapusti Ukrajino. A kmalu je prispel na mejni prehod, tam pa ni šlo tako zlahka. "Mislil sem, da se ni izšlo, ker sem dobil zapleteno kontrolno točko. Šel sem na drugo in še na eno. Smejali so se mi in me poslali domov. Spoznal sem, da je ta kos papirja, to dovoljenje za mejnega policista nesmiselno," je dejal.

Mejo lahko prečkaš tudi z lažnimi dokumenti

Vpoklica v vojsko so bili oproščeni moški z zdravstvenimi težavami, samohranilci in očetje treh ali več otrok. Za tiste, ki imajo dovolj denarja, pa obstaja še ena možnost, in sicer, da si priskrbijo ponarejene dokumente, ki jim omogočajo oprostitev. Eden izmed BBC-jevih novinarjev se je mesec dni izdajal za Ukrajinca, ki želi zapustiti državo, in si dopisoval s tihotapci, ki svoje storitve oglašujejo kar prek aplikacije za pošiljanje sporočil Telegram.