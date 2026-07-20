Z ognjem obkroženih skoraj 30 naselij, evakuirali več kot 1200 prebivalcev

Gozdni požar, ki je v četrtek izbruhnil na gozdnatem goratem območju blizu vasi La Mierla v provinci Guadalajara v regiji Kastilja-La Mancha v osrednji Španiji, je v zadnjih urah uničil zelo veliko območje, zlasti v nacionalnem parku Sierra Norte, kjer živijo ogrožene vrste orlov, volkov in metuljev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik regije Emiliano Garcia-Page je danes na novinarski konferenci izpostavil, da gre za zelo zapleten požar, saj gori na redko naseljenem "ogromnem območju, ki je posejano z zelo majhnimi naselji". "V območju požara imamo skoraj 30 naselij, obkroženih z ognjem. Predstavljajte si, kako zapleteno je preprečiti, da bi ogenj prodrl do hiš in da bi zgorele," je pojasnil.