Z ognjem obkroženih skoraj 30 naselij, evakuirali več kot 1200 prebivalcev

Gozdni požar, ki je v četrtek izbruhnil na gozdnatem goratem območju blizu vasi La Mierla v provinci Guadalajara v regiji Kastilja-La Mancha v osrednji Španiji, je v zadnjih urah uničil zelo veliko območje, zlasti v nacionalnem parku Sierra Norte, kjer živijo ogrožene vrste orlov, volkov in metuljev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Predsednik regije Emiliano Garcia-Page je danes na novinarski konferenci izpostavil, da gre za zelo zapleten požar, saj gori na redko naseljenem "ogromnem območju, ki je posejano z zelo majhnimi naselji". "V območju požara imamo skoraj 30 naselij, obkroženih z ognjem. Predstavljajte si, kako zapleteno je preprečiti, da bi ogenj prodrl do hiš in da bi zgorele," je pojasnil.
Napoved: v torek tretji vročinski val
Požar še posebej vzbuja zaskrbljenost oblasti zaradi napovedi vremenoslovcev, da bo državo v torek prizadel že tretji vročinski val letošnjega poletja, ki ob suši spodbujajo uničujoče požare. Po vsej državi pričakujejo temperature nad 40 stopinj Celzija. Vrhunec naj bi dosegel v četrtek, ko bodo temperature ponekod presegle 45 stopinj Celzija, je v soboto napovedala španska meteorološka agencija Aemet.
Gasilci so medtem v nedeljo uspeli zajeziti gozdni požar v bližini Zaragoze na severovzhodu države, ki je od srede uničil 15.000 hektarjev površin.
V začetku meseca pa je Španijo prizadel eden najbolj smrtonosnih gozdnih požarov v sodobni zgodovini, ki je v južni provinci Almeria zahteval 13 življenj in uničil 7000 hektarjev rastja.
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