Skoraj 40 odstotkov Dancev verjame, da bo Trump napadel Grenlandijo

Medtem je 28,6 odstotka ljudi odgovorilo, da se ne strinjajo s hipotezo, da bi bil Donald Trump za prevzem nadzora nad Grenlandijo pripravljen posredovati z vojsko, navaja španska tiskovna agencija EFE.
Rezultati ankete za dansko tiskovno agencijo Ritzau so bili danes objavljeni po Trumpovih petkovih izjavah, da bodo Grenlandijo prevzeli zlepa ali zgrda, ker jo bosta sicer prevzeli Rusija ali Kitajska.
Prav tako je Trump podvomil v suverenost Danske nad tem ozemljem in dejal, da kljub temu, da občuduje državo, "dejstvo, da so tam z ladjo pristali pred 500 leti, pa še ne pomeni, da jim ta zemlja pripada."
Kljub Trumpovim prizadevanjem pa Grenlandija nima interesa, da bi postala del ZDA. V petek zvečer je pet strank grenlandskega parlamenta objavilo skupno izjavo, v kateri so izrazile nasprotovanje ameriškemu prevzemu otoka ter navedle, da morajo o prihodnosti Grenlandije odločati ljudje, ki tam živijo. Parlament bo sklical tudi zasedanje, na katerem bodo razpravljali o odzivu na grožnje ZDA.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.