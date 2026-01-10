Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Skoraj 40 odstotkov Dancev verjame, da bo Trump napadel Grenlandijo

Koebenhavn, 10. 01. 2026 17.34 pred 51 minutami 1 min branja 78

Avtor:
U.Z. STA
Danska z ameriško zastavo

Skoraj štirje od desetih Dancev menijo, da bodo ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa napadle Grenlandijo, kaže danes objavljena anketa Voxmeter, izvedena za agencijo Ritzau. Od 1005 ljudi, anketiranih ta teden, jih je 38 odstotkov odgovorilo, da verjamejo, da bi lahko ZDA s silo prevzele nadzor nad danskim avtonomnim ozemljem.

Medtem je 28,6 odstotka ljudi odgovorilo, da se ne strinjajo s hipotezo, da bi bil Donald Trump za prevzem nadzora nad Grenlandijo pripravljen posredovati z vojsko, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Rezultati ankete za dansko tiskovno agencijo Ritzau so bili danes objavljeni po Trumpovih petkovih izjavah, da bodo Grenlandijo prevzeli zlepa ali zgrda, ker jo bosta sicer prevzeli Rusija ali Kitajska.

Prav tako je Trump podvomil v suverenost Danske nad tem ozemljem in dejal, da kljub temu, da občuduje državo, "dejstvo, da so tam z ladjo pristali pred 500 leti, pa še ne pomeni, da jim ta zemlja pripada."

Preberi še Trump: Grenlandija bo naša – zlepa ali zgrda

Kljub Trumpovim prizadevanjem pa Grenlandija nima interesa, da bi postala del ZDA. V petek zvečer je pet strank grenlandskega parlamenta objavilo skupno izjavo, v kateri so izrazile nasprotovanje ameriškemu prevzemu otoka ter navedle, da morajo o prihodnosti Grenlandije odločati ljudje, ki tam živijo. Parlament bo sklical tudi zasedanje, na katerem bodo razpravljali o odzivu na grožnje ZDA.

Preberi še Danska premierka: Napad ZDA na Grenlandijo bi pomenil konec Nata in varnosti
anketa trump grenlandija danska danci napad

Dron med napadom zadel skladišče nafte v Volgogradu

KOMENTARJI78

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Birba
10. 01. 2026 18.28
Temu človeku bi res morali glavo slikat,ker tako bolnega človeka nisem videla že dolgo!!!
Odgovori
0 0
Watch-Man X
10. 01. 2026 18.26
Tko je danci prvo so vam žalili mamo migranti sedaj vam jo še trump se bo treba vrniti paganizmu.
Odgovori
+4
4 0
myomy
10. 01. 2026 18.26
Dejstvo je, da je zaradi Rusov Slovenija sploh lahko postala samostojna država in da je tako velika, kot je, zaradi ZDA pa smo izgubili Trst in polovico Piranskega zaliva. To so dejstva. Vi pa obračajte kakor želite.
Odgovori
+1
2 1
FineFine
10. 01. 2026 18.24
Če ima neka naključna Danska pravico, da si kar priključi Grenlandijo. Zakaj potem te pravice nima Slovenija? Pa Nizozemska? Pa Kanada? Pa ZDA? Kolikor je meni znano, je to nikogaršnja zemlja.
Odgovori
+0
1 1
Ici
10. 01. 2026 18.24
Zdaj, ko so Američani videli, da ob napadu na suvereno državo, ni bilo nobenega odziva, bodo nadaljevali to prakso. To je začetek razpada civilizacije, ki jo poznamo.
Odgovori
+1
1 0
tron3
10. 01. 2026 18.23
Trump bo napadel Grenlandijo, tile Danci pa so res biseri, Doniju sploh ni potrebno napasti Grenlandijo, ker jo je že zavzel, so pa res za časom!!!!!
Odgovori
+1
2 1
Jezna lepookica
10. 01. 2026 18.23
Čas bi že bil, da EU uvede sankcije proti ZDA....aja ne upa, mu mora še naprej v rit lezt....
Odgovori
-3
0 3
sapphireitaly
10. 01. 2026 18.23
Trump pravi, da "dejstvo, da so tam z ladjo pristali pred 500 leti, pa še ne pomeni, da jim ta zemlja pripada." Tudi ZDA ne pripada Teksas, Kalifornija, New York.
Odgovori
+1
1 0
cirenij
10. 01. 2026 18.23
Zakaj je pa napad v Volvogradu zaklenjen'
Odgovori
+1
1 0
kovanec
10. 01. 2026 18.20
No rje dovolj.
Odgovori
+1
1 0
1236
10. 01. 2026 18.20
seveda bo sej bomo za nato dal
Odgovori
+3
3 0
myomy
10. 01. 2026 18.20
"Potem ko je Sporazum “Drnovšek-Račan” (2001) prisodil večji del Piranskega zaliva Sloveniji hrvaški tednik piše, da sta diplomaciji Hrvaške in Slovenije (Sanader in Janša) dosegli nov načelen dogovor o meji. V obeh državah naj bi obstajal politični konsenz, da bo o morski meji odločila arbitraža, kot kompromisna rešitev pa bo izbrano sodišče v Haagu. Neimenovan znan hrvaški diplomat je za tednik izjavil, da je Hrvaška tako dosegla diplomatsko zmago oziroma dobila prvo rundo proti Sloveniji, le vprašanje časa pa je, kdaj bosta državi dosegli dogovor o arbitraži" - IZDAJA DOMOVINE JE NESMRTNA DUŠA JANŠIZMA!
Odgovori
+4
5 1
Definbahija
10. 01. 2026 18.19
Evropski NATO tjagor dat vojsko. In če NATO napade NATO se ve da en od teh dveh ni NATO
Odgovori
+2
2 0
bb996
10. 01. 2026 18.19
Zahtevamo sankcije proti ZDA!!
Odgovori
+0
4 4
chetnik voivode
10. 01. 2026 18.24
bolj težko z naslonjaća 😁
Odgovori
+1
1 0
kovanec
10. 01. 2026 18.25
To povej Janši, Grimsu, Mahniču, Golobu, Fajonovi in podobnim poštenjakom. EU bo na koncu morali priznati napake, ki so jih storili in če ne bodo začeli gospodarsko sodelovati z Rusijo se nam slabo piše. Amerika na čelu s Trampom je pokazala pravi obraz. Seveda bo to še kako težko priznati.
Odgovori
+1
1 0
medŠihtom
10. 01. 2026 18.18
in kljub temu da je vsem jasno da napad BO, evropa ne naredi nič, samo sestankuje mjavka in filozofira, kot trop škrbastih penzjonistov na nekem hrvaškem portalčku, kjer se zbirajo slovenski škrbasti penzjonisti.
Odgovori
+3
3 0
ole ole
10. 01. 2026 18.18
in kdo bo zaustavil Trumpa? a lgbt evropa? lol ne me smejat.
Odgovori
+8
8 0
vlahov
10. 01. 2026 18.17
ZDA mislim trumpa ne demokratov. Rabimo svojo vojsko , kulturo , Boga.
Odgovori
+0
1 1
myomy
10. 01. 2026 18.16
NATO ne vsebuje nobenega člena, ki bi govoril o tem, kaj v primeru, če ena članica napade drugo. Ko je Turčija napadla in zavzela del Cipra, je bil NATO tiho. Do danes. Ko bo ZDA anektirala Grenlandijo, bo NATO tiho. Ko je Hrvaška okupirala polovico Piranskega zaliva in zaprla Sloveniji pot do odprtega morja, je bil NATO tiho. CIA je Hrvaški celo pomagala s tem, ko je prisluškovala slovenskim diplomatskim pogovorom, posnetke predala Hrvaški, in tako minirala arbitražni sporazum.
Odgovori
+7
9 2
vlahov
10. 01. 2026 18.16
Če ne bomo z ZDA nas bo pojedel komunizem.
Odgovori
-6
3 9
myomy
10. 01. 2026 18.21
Pamet ti je že nekdo pojedel.
Odgovori
+4
4 0
BBcc
10. 01. 2026 18.21
Zda ni znami koliko vidiš.
Odgovori
+1
2 1
hrčak sifredi
10. 01. 2026 18.15
Temu se reče fašizem, hehe. Spoštovanje....v wc votlini
Odgovori
-1
0 1
chetnik voivode
10. 01. 2026 18.21
ti pa si 😷🥵
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
cekin
Portal
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
moskisvet
Portal
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Rekla je, da ima prevelikega
Rekla je, da ima prevelikega
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
dominvrt
Portal
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
voyo
Portal
Nesmrtni
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445