Skoraj 40 odstotkov Dancev verjame, da bo Trump napadel Grenlandijo

Medtem je 28,6 odstotka ljudi odgovorilo, da se ne strinjajo s hipotezo, da bi bil Donald Trump za prevzem nadzora nad Grenlandijo pripravljen posredovati z vojsko, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Rezultati ankete za dansko tiskovno agencijo Ritzau so bili danes objavljeni po Trumpovih petkovih izjavah, da bodo Grenlandijo prevzeli zlepa ali zgrda, ker jo bosta sicer prevzeli Rusija ali Kitajska.

Prav tako je Trump podvomil v suverenost Danske nad tem ozemljem in dejal, da kljub temu, da občuduje državo, "dejstvo, da so tam z ladjo pristali pred 500 leti, pa še ne pomeni, da jim ta zemlja pripada."