Skoraj 400 trupel odkritih v množičnih grobiščih v Gazi. Kdo bo odgovarjal?

V dveh bolnišnicah na območju Gaze so odkrili množična grobišča s 392 trupli, med katerimi so bila tudi trupla žensk, otrok in starejših, na katerih so bili znaki mučenja in usmrtitev. Deset trupel je bilo najdenih z zvezanimi rokami, nekatera so imela še pritrjene cevke, kar bi lahko nakazovalo tudi na to, da so bila morda pokopana živa.

Končala se je preiskava množičnih grobišč v bolnišnici na jugu Gaze, od 392 trupel pa naj bi bila nekatera še vedno oblečena v kirurške halje. Uradnik palestinske civilne obrambe v Gazi je povedal, da so do sedaj identificirali 165 trupel. "Našli smo tri množična grobišča, prvo pred mrtvašnico, drugo za mrtvašnico in tretje severno od stavbe za dializo," je dejal Mohammed Al Mighayyer.

Izraelske obrambne sile (IDF) sicer zanikajo, da so v množičnih grobiščih pokopali palestinska trupla, lažna in da so grobišča v bolnišničnem kompleksu Nasser izkopali Palestinci v Gazi. Ob tem je sicer civilna obramba potrdila, da so pred obsežno operacijo IDF v bolnišnici Nasser v grobovih pokopali približno 100 trupel, piše CNN. "Vsak poskus, da bi Izrael obtožili pokopavanja civilistov v množičnih grobiščih, je kategorično napačen in je zgolj primer dezinformacijske kampanje, katere cilj je delegimitizacija Izraela," je dejal tiskovni predstavnik IDF Nadav Shoshani. Civilna obramba naj bi bila prisotna tudi ob odkrivanju otroških trupel, sumijo pa, da je bilo živih pokopanih vsaj 20 civilistov. Al Mighayyer trdi, da je prišlo do usmrtitev bolnikov, ki so se zdravili v bolnišnici. Na nekaterih truplih naj bi bilo veliko znakov mučenja, vendar CNN teh trditev ni mogel neodvisno preveriti. Izraelske sile naj bi več trupel zakopale v plastične vreče "na globini treh metrov, zaradi česar so hitro razpadla".

Vrstijo se pozivi k preiskavi Vodja ZN za človekove pravice Volker Turk je že pozval k "neodvisni, učinkoviti in pregledni preiskavi". "Bolnišnice so po mednarodnem humanitarnem pravu upravičene do posebne zaščite, namerno ubijanje civilistov, pripornikov in drugih pa je vojni zločin," je poudaril Turk. Tudi tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric, je potrdil, da je organizacija pozvala k mednarodni preiskavi, vendar naj bi bil način preiskave "za zdaj še nejasen". "Preiskovalci, ne glede na to, od kod prihajajo, bi morali imeti dostop do Gaze, za kar bi potrebovali dovoljenje številnih držav, vključno z Izraelom," je poudaril.