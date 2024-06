Skoraj dva tedna po izginotju 19-letnika sprožili veliko iskalno akcijo

Velika iskalna akcija na Tenerifu se je začela ob 9. uri po lokalnem času v kraju Masca, blizu lokacije, kjer so zadnjič videli pogrešanega Britanca.

Španska policija upa, da bo večja ekipa – od 30 do 40 policistov in prostovoljcev – lahko območje, ki so ga že preiskovali, še bolj temeljito prečesala. Gre sicer za zelo razgiban teren z visokimi hribi in strmimi brezni.

"Gre za zelo zahteven teren in potrebuješ veliko izkušenj s pohodništvom," je dejal eden od prostovoljcev, ki se je pridružil iskalni akciji. "Veliko je grmovja in je zelo težko hoditi, že za samo nekaj kilometrov potrebuješ veliko časa in ni lahko," je dejal.