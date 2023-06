Skoraj dve leti bival v luksuznem hotelu, ne da bi plačal račun

Ankush Dutta je 30. maja 2019 rezerviral sobo v hotelu Roseate House v indijski prestolnici New Delhi. Naslednji dan bi se moral iz hotela odjaviti, a je bivanje podaljšal za skoraj dve leti, in sicer do 22. januarja 2021.

Za seboj je pustil neplačane račune v višini 70.000 dolarjev (okoli 64.000 evrov). Vodstvo hotela je prevaro odkrilo šele po tem, ko je moški v hotelu preživel že 603 noči. Zadevo so prijavili policiji in ovadili nekatere zaposlene zaradi ponarejanja in goljufanja. Ti naj bi namreč moškemu pomagali pri goljufiji in skrivali neplačane račune. Eden od uslužbencev mu je kar naprej podaljševal bivanje, čeprav Indijec stroškov nikoli ni poravnal.

Policija do zdaj v povezavi z dogodkom ni še nikogar aretirala.