Tujina

Skoraj dve leti po likvidaciji aretirali mehiško lepotno kraljico

San Diego, 23. 10. 2025 16.43 | Posodobljeno pred eno minuto

Skoraj dve leti po brutalnem umoru domnevnega člana mehiškega mamilarskega kartela v ameriškem San Diegu so tamkajšnje oblasti prijele glavno osumljenko. Gre za 32-letno nekdanjo lepotno kraljico iz Sinaloe. V ozadju naročenega umora naj bi sicer bila trgovina z drogami.

Zgodba sega v februar 2024, ko je bil v parkirni hiši luksuznega stanovanjskega kompleksa v ameriškem San Diegu umorjen mehiški državljan Christian Espinoza Silver. Po podatkih tožilstva se je moški skupaj s sopotnikom v BMW-ju pripeljal v garažo, ko so nenadoma odjeknili streli. 

Oba moška sta utrpela več strelnih ran. Espinozo so prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl, njegov sopotnik pa je medtem napad preživel. 

Policija v San Diegu je takrat pojasnila, da iščejo osumljenca v črnih oblačilih, ki je pristopil do avtomobila žrtve in izstrelil več nabojev, nato pa izginil. 

Pred nekaj dnevi, torej skoraj dve leti po brutalnem umoru, pa so ameriški policisti vendarle prijeli osumljenko. Gre za 32-letno mehiško vplivnico in nekdanjo lepotno kraljico Vanesso Gurrola, ki je po poročanju New York Post, ki je pridobil vpogled v kazensko ovadbo, zdaj obtožena umora. 

Trenutno se nahaja v priporu, na sodišču pa jo bodo zaslišali 19. novembra. Manekenka vse obtožbe zanika. 

Motiv za njeno dejanje uradno še ni znan, a ameriški mediji namigujejo, da je umor povezan s trgovino z drogo. 

Umorjeni moški naj bi bil član mamilarskega kartela Arellano Felix oz. Tijuana, ki se bori za nadzor nad trgovino z drogami v mehiški zvezni državi Baja California. 

Espinoza naj bi bil sodelavec narkošefa Pabla Edwina Huerte Nuña, ki so ga junija letos aretirali v Tijuani in izročili ameriškim oblastem na podlagi zveznih obtožb. 

Gurrola medtem prihaja iz mehiške zvezne države Sinaloa, kjer domuje eden najvplivnejših mehiških kartelov. Manekenka, ki ima na družbenem omrežju Instagram 1,4 milijona sledilcev, je vse do aretacije redno dokumentirala svoje razkošno življenje. 

