Skoraj dve leti po likvidaciji aretirali mehiško lepotno kraljico

Zgodba sega v februar 2024, ko je bil v parkirni hiši luksuznega stanovanjskega kompleksa v ameriškem San Diegu umorjen mehiški državljan Christian Espinoza Silver. Po podatkih tožilstva se je moški skupaj s sopotnikom v BMW-ju pripeljal v garažo, ko so nenadoma odjeknili streli.

Oba moška sta utrpela več strelnih ran. Espinozo so prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl, njegov sopotnik pa je medtem napad preživel.

Policija v San Diegu je takrat pojasnila, da iščejo osumljenca v črnih oblačilih, ki je pristopil do avtomobila žrtve in izstrelil več nabojev, nato pa izginil.