Ugrabljeni kraljevi orel Feliks po čezmejni misiji nazaj doma v Srbiji

Enoletni kraljevi orel iz Srbije je avgusta prvič poletel. Le malo pozneje se je odpravil na svoj prvi selitveni polet proti Bližnjemu vzhodu, kjer so ga ujeli krivolovci, ki so ga nezakonito prodali. Čeprav se je Feliks prejšnji teden varno vrnil domov, je njegova preizkušnja osvetlila zelo razširjeno prakso nezakonite trgovine z živalmi, ki jo vodi dobiček, hkrati pa tudi neomajni boj skupin za zaščito živali, da bi se temu uprle. "Iz leta v leto, sezono za sezono, dan za dnem je vse slabše," je dejal Michel Sawan, vodja Libanonskega združenja za ptice selivke, ki je imel ključno vlogo pri Feliksovi rešitvi.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Obročkanje Feliksa Društvo za zaščito in proučevanje ptic Srbije

Obročkanje Feliksa Društvo za zaščito in proučevanje ptic Srbije

Obročkanje Feliksa Društvo za zaščito in proučevanje ptic Srbije





Mladi kraljevi orel, mogočna ujeda z razponom kril do dveh metrov, je zaščitena vrsta. V Srbiji je leta 2017 gnezdil le še en par teh ptic, nato pa se je populacija po zaslugi prizadevanj Društva za zaščito in proučevanje ptic Srbije začela obnavljati. Eden od mladičev nove generacije, poimenovan Feliks, je bil pred lanskim avgustovskim poletom obročkan, dobil pa je tudi majhen oddajnik za satelitsko spremljanje, je povedal Uroš Stojiljković iz društva. Zdelo se je, kot da poteka vse povsem običajno, in niti sanjalo se jim ni, kaj se bo zgodilo. Feliks je sprva krožil v bližini svojega gnezda, nato pa se je odpravil proti jugovzhodu prek Severne Makedonije, Grčije in Turčije. Konec oktobra so njegov sledilni signal izgubili nad Sirijo. Sprva so upali, da gre le za težavo z oddajnikom ali kakšno drugo tehnično napako, je dodal Stojiljković.

Zemljevid Feliksove poti FOTO: Društvo za zaščito in proučevanje ptic Srbije

Tedni so minevali, nato pa je iz Sirije prišla novica: Feliksa so ujeli divji lovci in ga ponudili v prodajo. Ti ptice selivke lovijo na različne načine – v puščavi nastavljajo vodo kot vabo, nanje streljajo, jih lovijo v mreže ali jih celo preganjajo z motorji. "Ko so Feliksa ujeli, so njegovo fotografijo objavili v številnih skupinah na WhatsAppu, kjer v Siriji nezakonito prodajajo ujete divje ptice," je povedal Sawan. "Poklical sem ljudi, ki jih poznam v Siriji, in uspelo nam je izslediti Feliksa," je dodal.

Feliks v transporterju FOTO: Društvo za zaščito in proučevanje ptic Srbije

Rešili so ga begunci, čez reko so ga prenesli v vreči za krompir