'Skoraj gola' zabava ruskih zvezdnikov: tožbe, odpovedi koncertov in pogodb

V Rusiji razburja "skoraj gola" zabava, ki jo je 20. decembra v moskovskem nočnem klubu priredila vplivnica Nastja Ivleeva. Zabava pa je kmalu postala razlog za napade na številne zvezdnike, ki se v času vojne zabavajo. Zaradi udeležbe na zabavi jim grozijo tožbe, odpovedali so jim koncerte in oglaševalske pogodbe. Tarča kritik so bili sicer doslej predvsem slavni, ki nasprotujejo vojni v Ukrajini in so zapustili Rusijo.

Blogerka in televizijska voditeljica Nastja Ivleeva je pred dnevi gostila zabavo v moskovskem klubu Mutabor z nenavadnimi pravili oblačenja. Gostje so namreč bili vabljeni, naj pridejo čim bolj goli. Zabave so se udeležili številni pomanjkljivo oblečeni zvezdniki, med njimi tudi ruski raper Vacio. Na zabavo je prišel obut le v športne čevlje in z mednožjem v nogavici.

'Skoraj gola' zabava v Rusiji

Čeprav je bila zabava zasebna, je hitro postala zelo javna, saj so posnetki in fotografije zakrožili po spletu. Zabava je sprožila ogorčenje predvsem med prokremeljskimi blogerji, poslanci in aktivisti, ki podpirajo vojno v Ukrajini. Zgražali so se, kako se lahko zvezdniki zabavajo, medtem ko ruski vojaki tvegajo svoja življenja na fronti. 15 dni zapora in globa za raperja, zoper organizatorko skupinska tožba A zabava je prinesla tudi kar nekaj posledic. Raperja Vacia so na primer pridržali in ga zaprli za 15 dni zaradi kršenja javnega reda in miru, oglobili so ga tudi za 200.000 rubljev (1980 evrov) zaradi promoviranja netradicionalnih spolnih odnosov.

Udeleženci "skoraj gole" zabave so se na mrzlih ruskih ulicah prekrili s toplimi plašči.