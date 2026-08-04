Skoraj je zavrgla milijon evrov: srečni listek našli med smetmi

Vse se je začelo v nedeljo, ko je zmagovalka odšla v lokalno trgovino preverit svoj listek. Naprava je pokazala, da ga ni mogoče izplačati, saj manjše trgovine lahko izplačajo le manjše dobitke. Ženska zato, kot poroča The Guardian ni vedela, da je zadela glavno nagrado.
"Vedno je igrala iste številke, saj so bile povezane z ljubljeno osebo," je povedal Roberto Nicola Toscano. Ko je prišla domov, ji je družinski član povedal, da so prav te številke prinesle milijonski dobitek. Takoj sta se vrnila v trgovino, a je bil listek že na poti na odvoz.
Obupana zmagovalka je poklicala Toscana, ki je skupaj z ekipo poskušal ugotoviti pot izgubljenega listka. Po srečnem naključju so uspeli najti pravi tovornjak in ga ustavili. Zaradi nevarnosti, ki jo lahko predstavljajo nekateri odpadki, so vozilo odpeljali v specializirano podjetje, kjer so delavci začeli iskanje.
Več kot en dan so prebirali kupe smeti in našli številne druge loterijske listke ter njihove ostanke. Med njimi pa je bil tudi tisti, ki so ga iskali, milijonski listek, ki je čudežno ostal nepoškodovan.
Ko so ženski sporočili, da so ga našli, je po besedah Toscana zajokala od sreče. "Objel bi jo, a sva se pogovarjala po telefonu," je dejal.
Iskanje pa ni bilo brez stroškov. Ker je podjetje SANB javna služba, bi stroške iskanja lahko nosili davkoplačevalci. Zmagovalka je zato, kot navaja The Guardian morala podpisati zavezo, da bo pokrila vse dodatne stroške, povezane z reševanjem listka.
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