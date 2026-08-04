Skoraj je zavrgla milijon evrov: srečni listek našli med smetmi

Vse se je začelo v nedeljo, ko je zmagovalka odšla v lokalno trgovino preverit svoj listek. Naprava je pokazala, da ga ni mogoče izplačati, saj manjše trgovine lahko izplačajo le manjše dobitke. Ženska zato, kot poroča The Guardian ni vedela, da je zadela glavno nagrado.

"Vedno je igrala iste številke, saj so bile povezane z ljubljeno osebo," je povedal Roberto Nicola Toscano. Ko je prišla domov, ji je družinski član povedal, da so prav te številke prinesle milijonski dobitek. Takoj sta se vrnila v trgovino, a je bil listek že na poti na odvoz.

Obupana zmagovalka je poklicala Toscana, ki je skupaj z ekipo poskušal ugotoviti pot izgubljenega listka. Po srečnem naključju so uspeli najti pravi tovornjak in ga ustavili. Zaradi nevarnosti, ki jo lahko predstavljajo nekateri odpadki, so vozilo odpeljali v specializirano podjetje, kjer so delavci začeli iskanje.