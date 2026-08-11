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Skoraj katatoničen in s hudo pljučnico: Rusija izpustila ameriškega marinca

Moskva, 11. 08. 2026 19.05 pred 15 urami 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Robert Gilman v ruskem zaporu v Voronežu leta 2024

Rusija je iz zapora izpustila nekdanjega ameriškega marinca Roberta Gilmana, ki je bil zaradi napada na policista obsojen leta 2022, njegovo zdravstveno stanje pa se je v zadnjih tednih močno poslabšalo. Po navedbah posebnega odposlanca ruskega predsednika Vladimirja Putina Kirilla Dmitrijeva so ga izpustili iz humanitarnih razlogov. V ZDA se je vrnil z ameriškim letalom.

Robert Gilman, ki je bil ob aretaciji star 28 let, je bil pridržan, potem ko je na vlaku proti Moskvi pod vplivom alkohola brcnil policista. V ruskem zaporu je nato prestajal kazen, pred kratkim pa naj bi se njegovo zdravstveno stanje močno poslabšalo, poroča BBC.

Senator iz Massachusettsa Ed Markey je sporočil, da je bil Gilman pred izpustitvijo skoraj katatoničen in da je imel hudo pljučnico. Pred približno 50 dnevi so mu zdravniki diagnosticirali disociativni stupor, pri katerem se človek ne odziva na okolico, ne more komunicirati in lahko preneha jesti.

Gilmana naj bi med potjo v ZDA spremljalo več zdravnikov, ameriški predstavnik pa je dejal, da je videti, da je njegovo stanje dobro. Njegova družina ga pričakuje v vojaški bolnišnici v Teksasu, kamor naj bi ga odpeljali na nadaljnjo oskrbo.

Robert Gilman v ruskem zaporu v Voronežu leta 2024
Robert Gilman v ruskem zaporu v Voronežu leta 2024
FOTO: Profimedia

Njegova sestra Lexie Hudson se je ob njegovi izpustitvi zahvalila ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Kot je dejala po navedbah BBC, je Trump po informacijah o primeru ukrepal in je po njenem prepričanju Gilmanu rešil življenje.

Novico o njegovi izpustitvi je sam Trump tudi potrdil. "Po mojih pogovorih s predsednikom Vladimirjem Putinom se je Rusija strinjala, da ga izpusti, in sicer izključno iz humanitarnih razlogov. Cenimo to odločitev in dejstvo, da Rusija v zameno ni zahtevala nikogar – izmenjave (ujetnikov) ni bilo," je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Po njegovih besedah je Gilman nocoj pristal v oporišču Andrews v Washingtonu. "Pravkar sem se z njim pogovarjal in imel je eno prošnjo – ODLIČEN cheeseburger, ko bo pristal. Za to bom poskrbel," je dodal ameriški predsednik.

Rusija ZDA Robert Gilman marinec

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KOMENTARJI4

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galeon
12. 08. 2026 09.53
Vsaka šola nekaj stane.
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0 0
Uporabnik1921539
12. 08. 2026 08.17
sestra se bi mirala zahvaliti carju Vladimirju in ne Trumpu.
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0 0
Kimberley Echo
11. 08. 2026 21.50
Ljudem s hudo pljučnico in "skoraj" katatonični ne gre po glavi cheeseburger. Katatoničnost je malce odigral.
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+1
1 0
nelevnedesen
11. 08. 2026 20.46
Ne deluje glih neki marinc. Pijan na vlaku brcnil ruskega policista. Naduti in možgansko oprani američan
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+5
5 0
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