Skoraj katatoničen in s hudo pljučnico: Rusija izpustila ameriškega marinca

Robert Gilman, ki je bil ob aretaciji star 28 let, je bil pridržan, potem ko je na vlaku proti Moskvi pod vplivom alkohola brcnil policista. V ruskem zaporu je nato prestajal kazen, pred kratkim pa naj bi se njegovo zdravstveno stanje močno poslabšalo, poroča BBC.

Senator iz Massachusettsa Ed Markey je sporočil, da je bil Gilman pred izpustitvijo skoraj katatoničen in da je imel hudo pljučnico. Pred približno 50 dnevi so mu zdravniki diagnosticirali disociativni stupor, pri katerem se človek ne odziva na okolico, ne more komunicirati in lahko preneha jesti.

Gilmana naj bi med potjo v ZDA spremljalo več zdravnikov, ameriški predstavnik pa je dejal, da je videti, da je njegovo stanje dobro. Njegova družina ga pričakuje v vojaški bolnišnici v Teksasu, kamor naj bi ga odpeljali na nadaljnjo oskrbo.