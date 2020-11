Skoraj leto po spektakularnem vlomu prijeli tri storilce

Osumljence so aretirali v Berlinu, v predelu Neukölln, še danes pa jih bodo privedli pred sodnika. Dresdensko tožilstvo je sporočilo, da jih sumijo ropa in podtikanja požara v dveh primerih.

Že od jutra v nemški prestolnici potekajo obsežne hišne preiskave. Pri operaciji sodeluje skoraj 1640 policistov, ki skušajo najti ukradene umetnine in morebitne dokaze, kot so obleke in orodje.

Neznancem je lani novembra uspel neverjeten vlom v zakladnico v Dresdnu, ki hrani eno največjih in najbolje ohranjenih zbirk baročnih dragocenosti v Evropi. Ukradli so umetnine neprecenljive vrednosti.