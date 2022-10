Skoraj polmetrska podgana izgubila bitko z upokojencem Derekom

Skoraj pol metra veliko podgano je po sedmih letih bitke ubil šef angleškega puba. Zadnjih sedem let je bil upokojenec Derek Blamire vpet v nenehen boj s škodljivci, ki napadajo njegov vrt, da bi se gostili na njegovih ptičjih krmilnicah. "Imel sem pištolo na kroglice in v podgano sem izstrelil en strel in to je bilo to, umrla je," je razložil Blamire. Kljub temu da je ulovil že mnogo podgan, pravi, da se vedno znova vračajo in tudi tokrat se bodo.

Doslej je 82-letni Derek Blamire v zastrupljene pasti ujel 50 glodavcev, zadnja najdba pa je bila verjetno najboljša do zdaj. Derekova žena Sylvia Blamire je namreč posnela sliko bitja, ki ga je držal njen mož. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Bila je precej velika, od nosu do repa je bila dolga približno 45 centimetrov. Bila je dolga kot majhen dojenček," je povedal Derek iz Blackburna v Lancashiru. "Tukaj živim približno sedem let in sem jih ujel več kot 50. Včasih jih zastrupim, včasih jih ujamem v past," je razložil. "Če bodo še prihajale, jih bom še ujel. Ne bom odnehal." Derek, navdušen vrtnar, je dejal, da verjame, da podgane, ki živijo na prosti zemlji ob njegovem vrtu, privlači hrana, ki jo daje pticam. "Ptičem sem dal semena in maščobne kroglice, to pa privablja najrazličnejše ptice, kavke, škorce, srake, vrabce, robinje in lubadarje." icon-expand Podgana FOTO: Kanal A Kar se podgan tiče, pravi, da se zelo hitro razmnožujejo, mlade je tudi precej enostavno ujeti, starejši pa so že precej spretne. V past namreč ne gredo kar tako, ne pojedo strupa, tako da jih je težko ujeti, pojasnjuje Derek. "Podgane me ne motijo, ker sem navajen na to, Sylvia jih pa ne mara," je dejal. Da bi se rešil težave s podganami, je začasno prenehal hraniti ptice. Da bi rešil to težavo, je Derek začasno prenehal hraniti ptice, da bi lačne zvabil v svojo past. "Za en teden preneham hraniti ptice, da so podgane nekoliko lačne, zato jih je lažje ujeti," je pojasnil.