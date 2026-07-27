Skoraj umrl na letalu, nato od Ryanaira dobil le ponudbo za spremembo leta

61-letni Srb Ljubiša Karović je pred dvema tednoma na letu FR1879 iz Soluna v Memmingen doživel hudo nesrečo, ko je poškodba okna v kabini povzročila nenadno izgubo tlaka. Ker je sedel ob oknu, ga je po njegovih besedah skoraj potegnilo iz letala, rešili pa so ga žena in drugi potniki, ki so ga zadržali v kabini.

V dveh tednih po incidentu ga naj ne bi neposredno kontaktiral še nihče iz Ryanaira, poroča The Telegraph. Družba je po njegovih besedah poslala le elektronska sporočila njegovemu sinu, ki je rezerviral vozovnice, v katerih so preverjali njegovo stanje in ponudili možnost spremembe leta. "Nihče iz podjetja me ni poklical, da bi pokazal kakršno koli zaskrbljenost," je povedal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ryanair njegove navedbe zavrača. Vodstvo družbe je sporočilo, da je bila posadka profesionalna in da je letalo varno pristalo. Finančni direktor družbe Neil Sorahan je dejal, da je njihova ekipa za pomoč strankam ves čas v stiku z družino ter da je posadka "opravila izjemno delo" pri vrnitvi letala na varno. Prav tako zavračajo, da bi Karovića potegnilo iz letala. Po incidentu je pilot letalo spustil na nižjo višino, potniki in posadka pa so uporabili kisikove maske. Letalo se je nato vrnilo v Solun, kjer so Karovića prevzeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico.

Ryanair FOTO: Profimedia

Primer zdaj preiskuje ameriški Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB), ki bo pripravil poročilo o vzroku nesreče. Karovićev odvetnik Vasilis Tsiaras pa je napovedal, da bo zahteval znatno odškodnino in poudaril, da pri tem ne gre le za denar, temveč tudi za ugotovitev, kdo je odgovoren za dogodek.