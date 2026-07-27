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Skoraj umrl na letalu, nato od Ryanaira dobil le ponudbo za spremembo leta

Solun, 27. 07. 2026 12.18 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
L.M.
Ljubiša Karović

Ljubiša Karović po grozljivem incidentu na letu Ryanaira še vedno čaka na odgovore. Kot pravi, ga iz Ryanaira nihče ni osebno kontaktiral. Posredno so mu prek sina ponudili le možnost spremembe leta. Karovićev odvetnik napoveduje zahtevo po visoki odškodnini za povzročeno škodo.

61-letni Srb Ljubiša Karović je pred dvema tednoma na letu FR1879 iz Soluna v Memmingen doživel hudo nesrečo, ko je poškodba okna v kabini povzročila nenadno izgubo tlaka. Ker je sedel ob oknu, ga je po njegovih besedah skoraj potegnilo iz letala, rešili pa so ga žena in drugi potniki, ki so ga zadržali v kabini.

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V dveh tednih po incidentu ga naj ne bi neposredno kontaktiral še nihče iz Ryanaira, poroča The Telegraph. Družba je po njegovih besedah poslala le elektronska sporočila njegovemu sinu, ki je rezerviral vozovnice, v katerih so preverjali njegovo stanje in ponudili možnost spremembe leta. "Nihče iz podjetja me ni poklical, da bi pokazal kakršno koli zaskrbljenost," je povedal.

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Ryanair njegove navedbe zavrača. Vodstvo družbe je sporočilo, da je bila posadka profesionalna in da je letalo varno pristalo. Finančni direktor družbe Neil Sorahan je dejal, da je njihova ekipa za pomoč strankam ves čas v stiku z družino ter da je posadka "opravila izjemno delo" pri vrnitvi letala na varno. Prav tako zavračajo, da bi Karovića potegnilo iz letala.

Po incidentu je pilot letalo spustil na nižjo višino, potniki in posadka pa so uporabili kisikove maske. Letalo se je nato vrnilo v Solun, kjer so Karovića prevzeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico.

Ryanair
Ryanair
FOTO: Profimedia

Primer zdaj preiskuje ameriški Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB), ki bo pripravil poročilo o vzroku nesreče. Karovićev odvetnik Vasilis Tsiaras pa je napovedal, da bo zahteval znatno odškodnino in poudaril, da pri tem ne gre le za denar, temveč tudi za ugotovitev, kdo je odgovoren za dogodek.

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"Prišel je nazaj z roba smrti. Želimo, da odgovorni odgovarjajo in da se ugotovi resnica o tem, kaj se je zgodilo," je dejal odvetnik.

Karović pravi, da mu denar trenutno ni pomemben. "Meni je pomembno samo to, da se postavim na noge in da z ženo psihično prebrodiva vse to. To, da sem ostal živ, je največ," je povedal za srbski Telegraf.rs.

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KOMENTARJI5

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Fluxx
27. 07. 2026 13.11
Imajo oni zavarovano to odgovornost nic bat. Ampak dobil bo pa za eno bajto dnarja pa se to bolj v kocevju kot ljubljani
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+3
3 0
Peter Jurcek
27. 07. 2026 13.00
Malo težko bo dokazal da je tukaj kriv Ryanair. Oni se lahko izgovorijo da je bil za poškodbo kriv zunanji dejavnik. Potem pa dokazuj to. Če nimaš milijonov za tako tožbo potem se lahko pod nosom obrišeš za odškodnino.
Odgovori
-2
1 3
Glavni_Baja 1
27. 07. 2026 13.27
ti nimaš pojma, dećko 😁
Odgovori
0 0
Formentera
27. 07. 2026 12.43
Ne vem, kako bi ga lahko poklicali, če je sin rezerviral karto zanj. Torej nimajo njegovih konetaktnih podatkov.
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+1
3 2
bronco60
27. 07. 2026 12.27
Mu verjamem do trenutka, ko pravi, da se mu ne gre za denar. Tudi letalska družba ima svoje odvetnike in ogromno denarja, tako, da iz te moke ne bo veliko kruha.
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+4
5 1
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