Tujina

Nova študija: srčne infarkte in kapi povezali s štirimi dejavniki

08. 10. 2025 12.58

Ne.M.
27

Srčni infarkti in kapi le redko nastopijo brez predhodnega opozorila, ugotavlja nova obsežna študija. Med največje dejavnike tveganja avtorji ponovno postavljajo visok krvni tlak, povišan holesterol, povišan krvni sladkor in kajenje tobaka, potem ko so pretekle študije navajale drugače.

Najpogosteje povezan dejavnik je bil visok krvni tlak.
Najpogosteje povezan dejavnik je bil visok krvni tlak. FOTO: Dreamstime

V raziskavo, ki je bila objavljena v Journal of the American College of Cardiology (v prevodu Revija Ameriškega kardiološkega združenja), je bilo vključenih več kot devet milijonov odraslih iz Južne Koreje in ZDA. Njihovi zdravstveni podatki kažejo, da ima skoraj vsak, ki razvije srčno-žilno bolezen in doživi resen srčno-žilni dogodek, že pred tem prisotne omenjene štiri glavne dejavnike tveganja – visok krvni tlak, povišan holesterol, povišan krvni sladkor ter kajenje. Ti dejavniki so se pojavili pri kar 99 odstotkih vseh srčno-žilnih težav, zajetih v študiji.

Največja nevarnost visok krvni tlak

Najnižje tveganje za srčno-žilne bolezni imajo ženske, mlajše od 60 let, vendar je bilo tudi pri njih 95 odstotkov srčnih napadov ali kapi povezanih z enim od že obstoječih dejavnikov tveganja.

Najpogosteje povezan dejavnik je bil visok krvni tlak. Tako v ZDA kot v Južni Koreji je imelo več kot 93 odstotkov ljudi, ki so doživeli srčni napad, kap ali srčno odpoved, že pred tem diagnosticirano hipertenzijo.

Zato je nadzor nad visokim krvnim tlakom ključnega pomena za preprečevanje resnih srčno-žilnih bolezni v prihodnosti. "Menimo, da študija zelo prepričljivo kaže, da je izpostavljenost enemu ali več neoptimalnim dejavnikom tveganja pred srčno-žilnimi zapleti skoraj 100-odstotna," pravi kardiolog Philip Greenland z Univerze Northwestern. Iz tega zaključuje, da se morajo še bolj osredotočiti na iskanje učinkovitih načinov za obvladovanje teh spremenljivih dejavnikov tveganja, ne pa preusmerjati k drugim dejavnikom, ki jih je po njegovih besedah "težko zdraviti in niso neposredno vzročni".

Prejšnje raziskave o "neopaznih" dejavnikih postavili pod vprašaj

Avtorji študije so opozorili, da njihovi rezultati postavljajo pod vprašaj nedavne trditve. Prejšnje raziskave so namreč navajale, da se število "neopaznih" srčno-žilnih dogodkov brez prisotnih omenjenih dejavnikov tveganja povečuje. Po njihovem mnenju so te raziskave morda spregledale diagnoze ali prezrle vrednosti dejavnikov tveganja, ki so sicer bile pod kliničnim pragom za postavitev diagnoze, a so še vedno pomembne.

V spremljevalnem uredniškem komentarju je kardiologinja Neha Pagidipati z univerze Duke (ki pri študiji sicer ni sodelovala) zapisala, da rezultati jasno kažejo, kako nujno je obvladovati zdravstvena tveganja, še preden vodijo do resnih in potencialno smrtnih zapletov.

srčno-žilne bolezni visok pritisk holesterol študija zdravje povišan krvni sladkor
Klobasazulu
08. 10. 2025 13.57
normalno...sedaj upraviciti davek na tobacne izd, mesne izd, sladke pijace ...
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
08. 10. 2025 13.53
+3
In Covid cepljenje!!!
ODGOVORI
6 3
Watchy
08. 10. 2025 13.57
+3
Cepljenje in razni tableti( antidepresivi) oblagajo žile..Kaj so stranski učinko tablet oblaganje žil..Ali imamo v sloveniji vsak let testiranje kolilo imamo obložene žile? Ne nimamo ker jim je vseeno lahko pa plačas 200 euro in ti na samo plačniškem to naredijo.
ODGOVORI
3 0
Watchy
08. 10. 2025 13.58
+3
Visok tlak*
ODGOVORI
3 0
Watchy
08. 10. 2025 13.58
+2
Visok tlak*
ODGOVORI
2 0
Watchy
08. 10. 2025 13.58
+2
Visok tlak*
ODGOVORI
2 0
Watchy
08. 10. 2025 13.58
+2
Visok tlak*
ODGOVORI
2 0
Watchy
08. 10. 2025 13.59
Povišan tlak lol
ODGOVORI
0 0
Bebo2
08. 10. 2025 13.53
+1
ali to pomeni da če imaš povišan tlak in zato jemlješ zdravila s katerimi se ti zmanjša, da potem ni več tveganja za infarkt?
ODGOVORI
2 1
Neža0O1
08. 10. 2025 13.59
Seveda je. Tablete samo vizualno zmanjsajo tlak.
ODGOVORI
0 0
inside1
08. 10. 2025 13.52
+1
to je spet farmacija naročila in dala ven te študije? treba tablete prodajat čim več..:))
ODGOVORI
2 1
Mojemnenjeinpika
08. 10. 2025 13.54
Zakaj že? Za vse dejavnike je bistven zdrav življenjski slog, ne tablete.
ODGOVORI
0 0
Watcherman
08. 10. 2025 13.51
-2
Cepiva za vas čudake so razlog al.?
ODGOVORI
2 4
EU Dig. Cenzura
08. 10. 2025 13.53
+1
Absolutno so pripomogla v veliki meri k temu.
ODGOVORI
2 1
Watchy
08. 10. 2025 13.50
+4
Potem ti pa 250 kilska zdravnica nabija zakaj uzivaš cuker in kadiš...dej naredi si čaj brez cukra in za čapi.
ODGOVORI
6 2
bančnik
08. 10. 2025 13.49
+4
Gibanje gibanje..
ODGOVORI
4 0
Watchy
08. 10. 2025 13.49
+7
80% ljudi ne prenaša sprememb je tako koker je dokler je.
ODGOVORI
7 0
Mekenzi
08. 10. 2025 13.47
+2
V zelo varni drzavi, pobijajo ljudi , sodiscepo kratkem postopku, glava za glavo, pa še športnik naj bi bil.
ODGOVORI
2 0
Pat kabala
08. 10. 2025 13.46
+5
Peciva in.
ODGOVORI
6 1
Watchy
08. 10. 2025 13.47
+7
Ce ne jes svinjine in peciva ni sanc da se ti to zgodi razen ce maš srčno napako.
ODGOVORI
7 0
ptuj.si
08. 10. 2025 13.56
Pecivo res ni zdravo, tam je veliko Emulgatorjev in cukra. To res ni zdravo.
ODGOVORI
0 0
Watchy
08. 10. 2025 13.45
+6
To vse že vemo..Pomebno je da ljudje znajo pravilno uživljati.
ODGOVORI
6 0
Chrome
08. 10. 2025 13.45
+3
Imaš takšne paciente ja, zamaščen in zavaljen dohtar mi je s čikom v ustih razlagal o zdravem življenju 🤣.
ODGOVORI
3 0
igy02
08. 10. 2025 13.43
+2
Cilj vsakega bi moral biti, da umre zdrav.
ODGOVORI
2 0
Neža0O1
08. 10. 2025 13.41
+6
Pritisk 130-140 in 80-90 je cisto normalno. A zdravniki predpisujejo manj soli. Sol je potrebna za človeško telo.
ODGOVORI
6 0
EU Dig. Cenzura
08. 10. 2025 13.55
Sol zadrži elektrolite v telesu!! Za holesterol je enaka zgodba telo ga potrebuje ne pa dajejo tablete za nizanje. Problem v žilah je Kalcij ne pa holesterol!!!
ODGOVORI
0 0
Neža0O1
08. 10. 2025 13.57
Prej bi rekla magnezij in premalo vode.
ODGOVORI
0 0
PERICA 1
08. 10. 2025 13.38
+8
Spet bodo znižali referenčne vrednosti v krvi, da bodo lahko predpisovali tablete.
ODGOVORI
8 0
Dragica Cegler
08. 10. 2025 13.30
+6
In te študije ki imajo rok trajanja eno leto,kar dobro plačujemo.
ODGOVORI
6 0
Con-vid 1984
08. 10. 2025 13.21
+3
Za po***it varni in učinkoviti?
ODGOVORI
5 2
