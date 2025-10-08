Nova študija: srčne infarkte in kapi povezali s štirimi dejavniki

V raziskavo, ki je bila objavljena v Journal of the American College of Cardiology (v prevodu Revija Ameriškega kardiološkega združenja), je bilo vključenih več kot devet milijonov odraslih iz Južne Koreje in ZDA. Njihovi zdravstveni podatki kažejo, da ima skoraj vsak, ki razvije srčno-žilno bolezen in doživi resen srčno-žilni dogodek, že pred tem prisotne omenjene štiri glavne dejavnike tveganja – visok krvni tlak, povišan holesterol, povišan krvni sladkor ter kajenje. Ti dejavniki so se pojavili pri kar 99 odstotkih vseh srčno-žilnih težav, zajetih v študiji.

Najnižje tveganje za srčno-žilne bolezni imajo ženske, mlajše od 60 let, vendar je bilo tudi pri njih 95 odstotkov srčnih napadov ali kapi povezanih z enim od že obstoječih dejavnikov tveganja.

Najpogosteje povezan dejavnik je bil visok krvni tlak. Tako v ZDA kot v Južni Koreji je imelo več kot 93 odstotkov ljudi, ki so doživeli srčni napad, kap ali srčno odpoved, že pred tem diagnosticirano hipertenzijo.

Zato je nadzor nad visokim krvnim tlakom ključnega pomena za preprečevanje resnih srčno-žilnih bolezni v prihodnosti. "Menimo, da študija zelo prepričljivo kaže, da je izpostavljenost enemu ali več neoptimalnim dejavnikom tveganja pred srčno-žilnimi zapleti skoraj 100-odstotna," pravi kardiolog Philip Greenland z Univerze Northwestern. Iz tega zaključuje, da se morajo še bolj osredotočiti na iskanje učinkovitih načinov za obvladovanje teh spremenljivih dejavnikov tveganja, ne pa preusmerjati k drugim dejavnikom, ki jih je po njegovih besedah "težko zdraviti in niso neposredno vzročni".