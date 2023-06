Skorajšnje trčenje vojaških ladij, Kitajska ZDA obtožuje provokacij

Da ZDA zaradi lastnih interesov izzivajo konfrontacijo blokov, je prepričan kitajski obrambni minister Li Šangfu . Provokacij jih je po poročanju CNN obtožil le nekaj ur po skorajšnjem trčenju kitajske in ameriške vojaške ladje in le dan po tem, ko je ameriški obrambni minister Lloyd Austin na varnostnem vrhu v Singapurju dejal, da bi bila vojna za Tajvan uničujoča ter da bi na svetovno gospodarstvo lahko vplivala "na načine, ki si jih sploh ne moremo zamisliti".

Po navedbah ZDA se je kitajska ladja ameriški USS Chung-Hoon približala na 137 metrov. "Chung-Hoon je ohranil smer, da bi se izognili trčenju, pa so upočasnili na 10 vozlov," so dejali Američani. "Kitajska ladja je ravnala na nevaren način in kršila pomorska pravila varne plovbe v mednarodnih vodah," so zapisali.

Šangfu je po svojem govoru odgovarjal tudi na novinarska vprašanja, tudi o incidentu, ki se je pripetil v Tajvanski ožini. Dejal je, da kaos v regiji v resnici ustvarja prisotnost ameriške mornarice v ožini. "Tu so zaradi provokacij," je dejal. Ob tem je opozoril še, da bi vsak hujši spopad med ZDA in Kitajsko pomenil "neznosno katastrofo za svet". "Če si ZDA in druge tuje sile ne želijo konfrontacije, ne bi smele pošiljati svojih vojaških sredstev blizu Kitajske," je dodal.

"Zakaj so se vsi ti incidenti zgodili na območjih v bližini Kitajske in ne na območjih v bližini drugih držav?" je še vprašal.

Kdo je provokator?

Incident je sicer na posnela posadka kanadskega časnika Global News, ki je bila na krovu fregate HMCS Montreal, ki je potovala z ladjo Chung-Hoon. Poveljnik Montreala, stotnik Paul Mountford, je akcijo kitajske ladje označil za "neprofesionalno". Visoki ameriški obrambni uradnik pa je dejal: "Dejanja govorijo glasneje od besed."