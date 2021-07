Miroslav Škoro ne bo več vodil politične stranke, ki jo je sam ustanovil

"Odstopam, ker menim, da je čas, da Domovinsko gibanje svoje uspešno politično delovanje nadaljuje pod drugim, novim vodstvom. Ponosen sem, da nam je uspelo oblikovati politično stranko, ki jo je hrvaški narod prepoznal kot izbiro, ki želi, zmore in zna obvarovati hrvaške nacionalne interese, vrednote, ki so vtkane v naše državne in narodne temelje," je zapisal o stranki, ki jo sicer mediji in analitiki označujejo kot nacionalistično.

Kot je dodal, so s skupnimi močmi v dobrem letu dni dosegli velike uspehe na državnih in lokalnih volitvah ter se ob potrditvi volje volivcev uveljavili kot tretja opcija na Hrvaškem. Poudaril je, da sicer še naprej ostaja član omenjene stranke in bo še naprej sodeloval pri njenih aktivnostih.

Ugibanja o dejanskih razlogih za odstop

Na Hrvaškem pa že ugibajo o resničnih razlogih za Škorovo potezo. Med drugim naj bi prišlo do nesoglasja med Škorom in večino vodstva stranke glede podpore HDZ-ja za večino v nekaterih županijskih skupščinah in mestnih svetih, v katerih je Domovinsko gibanje po majskih lokalnih volitvah jeziček na tehtnici, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA).

Znano je tudi, da je Škoro s svojimi podjetji, preden se je vrnil v politiko, vrsto let posloval z nekdanjo mestno upravo v Zagrebu, ki je predmet več policijskih preiskav zaradi suma korupcije. Ko je policija prejšnji mesec aretirala nekatere zagrebške mestne uradnike, je Škoro sicer dejal, da je že leta 2019 opozarjal na nepravilnosti pri mestnih javnih razpisih, še dodaja STA.

V pogovoru za hrvaško radiotelevizijo pa je sam zatrdil, da se je za odstop odločil po pogovoru s svojo družino, ki je menila, naj ostane v politiki in v saboru, umakne pa naj se s strankarskega predsedniškega položaja.