Skotil se je skrivnostni ogroženi jelenček, ki bi ga lahko stlačili v žep

Neprecenljivo božično darilo so dobili v enem od živalskih vrtov v Argentini. Skotil se jim je Lenga, pudu, najmanjši pripadnik družine jelenov, ki bi ga dobri mož z Laponske lahko vzel na svojo pot le v žepu. Ne zgolj zaradi svoje majhnosti, rojstvo malega jelenčka je za osebje in obiskovalce zelo pomembno, ker puduji, ki živijo v gozdovih Južne Amerike, spadajo med ogrožene vrste. Znani so kot skrivnostna vrsta, saj so zelo plašni, do danes še niso bili kaj dosti raziskani.