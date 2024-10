Skotila se je ena izmed najbolj ogroženih živali na svetu

In 16. oktobra se je mladiček skotil v Združenem kraljestvu, poroča Sky News. "Po dolgotrajnem porodu se je rodil velik in zdrav samec, ki je kmalu po skotitvi že stal na zibajočih se nogah. Tako njegova mama kot on se dobro počutita," je potrdil vodja safari parka Tom Robson .

Vzhodni gorski bongo je največja in tudi najbolj družabna afriška antilopa, a je tudi zelo skrivnostna žival. V naravi je bil skoraj iztrebljen, ostalo jih je manj kot 100, skoraj vse informacije, ki jih raziskovalci o njih vedo, pa so pridobili le na podlagi živali v ujetništvu.

"Novorojeni bongo je del ključnega vzrejnega programa in upamo, da bo v prihodnosti odpotoval v drugo čredo živali in ustanovil svojo lastno vzrejno skupino," je opozoril Robson. Tako mladiček kot njegova mama pa sta trenutno še nastanjena v notranjosti hleva, da bi imela čas, ki ga potrebujeta, da se povežeta in okrepita.

Medtem je sicer mladiček s svojimi velikimi ušesi in plašnostjo popolnoma osvojil srca vseh skrbnikov v safari parku. "Opazili so ga že, kako se sprehaja po hlevu in raziskuje svoje okolje, drži se svoje mame, a postaja vse bolj samozavesten in stabilen na kopitih," so sporočili s parka.

Bongo je sicer zelo posebna žival, afriški domorodci celo verjamejo, da če bodo jedli njegovo meso ali se ga sploh dotaknili, bodo imeli močne krče, podobne epileptičnim napadom. Zaradi tega vraževerja so bile te živali na tem območju dokaj varne, dokler niso prispeli lovci. Nezakoniti lov in razne pasti so le eni izmed dejavnikov, ki so prispevali k zmanjšanju populacije bonga v Afriki. Poleg tega so še pogost plen leopardov in hijen.