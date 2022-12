Škotska in Španija sprejeli novo zakonodajo o pravicah transspolnih oseb

Transspolne osebe bodo lahko od 16. leta na osebnih dokumentih spremenile spol, za to pa ne bodo potrebovale zdravniškega potrdila, pač pa bo dovolj že izjava. Takšne spremembe zakonodaje so sprejeli v španskem in škotskem parlamentu. A sprejemanje nove zakonodaje je v obeh državah spremljala tudi burna polemika.

Španski poslanci so danes potrdili predlog zakona o pravicah transspolnih oseb, ki je povzročil razkol znotraj levo usmerjene koalicije. Ko oziroma če bo dokončno sprejet, bo Španija postala ena redkih držav, kjer je za spremembo spola na osebni izkaznici dovolj že preprosta izjava brez dodatnih zdravniških potrdil. Za spremembe je danes glasovalo 188 španskih poslancev, 150 jih je bilo proti, sedem pa se je glasovanja vzdržalo. Predlog zakona mora zdaj potrditi še zgornji dom parlamenta, senat. Če mu bo pritrdil v obstoječi obliki, bo stopil v veljavo v nekaj tednih.

icon-expand Španija sprejela zakonodajo o transspolnih osebah FOTO: AP

Zakon za "resnično enakopravnost transspolnih oseb in zagotavljanje pravic LGBTQ" bi ob morebitnem sprejetju transspolnim osebam od 16. leta naprej omogočal, da za spremembo spola na osebni izkaznici zaprosijo na podlagi preproste izjave. Če prosilec po treh mesecih potrdi, da še vedno želi spremeniti spol, je njegova prošnja odobrena. Pod določenimi pogoji bi za spremembo spola na dokumentih po novem z dovoljenjem staršev in sodišča lahko zaprosili tudi 12-letniki. Obenem bi nov zakon odpravil zahtevo po zdravniškem poročilu, ki potrjuje disforijo spola, kot tudi zahtevo po dokazilu o hormonskem zdravljenju. Prepovedal bi tudi t. i. konverzijske terapije in bolje preprečil diskriminacijo LGBTQ oseb na delovnem mestu. Gre za enega vodilnih projektov španske ministrica za enakost Irene Montero, ki pripada stranki Podemos, bolj levi stranki koalicije pod vodstvom levosredinskih socialistov.

icon-expand Podporniki zakona o transspolnih osebah pred španskim parlamentom FOTO: AP

Predlog zakona, ki mu v celoti nasprotuje španska desnica, pa ni povzročil le sporov znotraj koalicije, temveč tudi razkol v sami socialistični stranki premierja Pedra Sancheza in celo v španskem feminističnem gibanju. "Ko se spolna identiteta uveljavlja nad biološkim spolom, se mi to ne zdi korak naprej v progresivni smeri, ampak prej korak nazaj," je v enem od intervjujev pred meseci opozorila prejšnja ministrica za enakost in ena najglasnejših nasprotnic predloga zakona, socialistka Carmen Calvo. Nekatere feministične organizacije se medtem bojijo, da bo zakon dopuščal zlorabe in povzročil znatno zmanjšanje pravic žensk, s tem ko bo moškim, ki se identificirajo kot ženske, omogočal "tekmovanje v ženskem športu (...) vstop v zavetišča za žrtve družinskega nasilja ali dostop do ženskih zaporov". Škotski parlament potrdil podoben zakon Po dveh dneh dolge in mučne razprave v škotskem parlamentu, so tamkajšnji poslanci danes sprejeli kontroverzno reformo zakonodaje o prepoznavanju spola. Ta med drugim določa, da bo odslej najnižja starost, pri kateri lahko posamezniki zaprosijo za potrdilo o spremembi spola, 16 let – in ne več 18, kot je veljalo doslej.

icon-expand Podporniki zakonodaje o transspolnih osebah na Škotskem FOTO: AP

Za spremembo spola v dokumentih pa transspolna oseba ne bo več potrebovala zdravniškega potrdila o disforiji spola. Poleg tega pa so iz dveh let na tri mesece skrajšali tudi čas, ko mora transspolna oseba pred uradno spremembo spola živeti v želenem spolu. Pri 16- in17-letnikih bo ta doba šest mesecev (in ne tri, kot za ostale). Zakon je bil sprejet ob podpori številnih poslancev iz strank SNP, zelenih, laburistov in liberalnih demokratov. Sprejemanje zakonodaje so spremljali številni protesti – tako tistih, ki nasprotujejo spremembam zakonodaje, kot tudi tistih, ki zakon podpirajo. Mnogi so izrazili izjemno ogorčenje, ko so zavrnili amandma, ki bi spremembo spola otežil spolnim prestopnikom.

icon-expand Nasprotnik in podpornica zakona o transspolnih osebah na Škotskem FOTO: AP