Škotska je postala prva država na svetu z brezplačnimi tamponi in higienskimi vložki

O 'menstrualni revščini' govorimo, ko si ljudje z nizkimi dohodki ne morejo privoščiti ali dostopati do primernih higienskih izdelkov, namenjenih mesečnemu perilu. S povprečnim mesečnim perilom, ki traja približno pet dni, lahko tamponi in higienski vložki stanejo do deset evrov na mesec, nekatere ženske pa nimajo omenjenih sredstev.

Predlog zakona je predstavila laburistka Monica Lennon , ki vse od leta 2016 vodi kampanjo za odpravo 'menstrualne revščine'. Kot je povedala, gre za "praktičen in napreden" zakon, ki je zaradi pandemije koronavirusa še toliko bolj pomemben. "Mesečno perilo se ne ustavi zaradi pandemije in prizadevanja za izboljšanje dostopa do osnovnih izdelkov, kot so tamponi in higienski vložki še nikoli niso bila pomembnejša," je dodala.

Raziskava, ki so jo na Škotskem izvedli med več kot 2000 ženskami, je pokazala, da si je približno vsaka četrta anketiranka, stara med 14 in 21 let, težko privoščila izdelke za mesečno perilo. V Združenem kraljestvu pa si približno 10 odstotkov deklet ne more privoščiti primernih higienskih izdelkov; 15 odstotkov si jih privošči s težavo; 19 odstotkov pa jih je zaradi stroškov začelo kupovati manj primerne izdelke.

Predlog zakona se poleg 'menstrualne revščine' spopada tudi z 'menstrualno stigmo'. Raziskovalci pravijo, da je to še posebej težava za mlada dekleta. Ugotovili so, da se je 71 odstotkov deklet, starih od 14 do 21 let, počutilo nelagodno v času, ko so kupovale izdelke za mesečno perilo. Vpliv na izobraževanje je še eno področje, ki ga želi obravnavati zakon - raziskovalci ugotavljajo, da skoraj polovica anketiranih deklet v dneh, ko je imela mesečno perilo ni šla v šolo.

Kaj prinaša zakon?

Predlog zakona o izdelkih za mesečno perilo daje lokalnim oblastem zakonsko obveznost, da vsem, ki potrebujejo izdelke, zagotovijo, da jih lahko dobijo brezplačno. Shema bo morala začeti delovati v dveh letih po uveljavitvi zakonodaje. Predlog zakona navaja, da lahko ministri v prihodnosti naložijo drugim"določenim organom javne službe", da zagotavljajo brezplačne izdelke za mesečno perilo. Z zakonom je tudi zapisano brezplačno zagotavljanje izdelkov za mesečno perilo v šolah, na fakultetah in na univerzah. To sicer že poteka - Škotska je bila prva država na svetu, ki je izdelke za mesečno perilo brezplačno dala na razpolago v šolah, na fakultetah in na univerzah.

Škotska vlada se je že odločila, da bo zakon načeloma podprla, kljub temu da mu je prej nasprotovala zaradi "pomembnih in zelo resničnih pomislekov", kako bo deloval.