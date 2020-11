Škotska premierka: Neodvisnost je na vidiku

Sturgeonova in njena Škotska nacionalna stranka (SNP) si za nov referendum prizadevata vse od prepričljive zmage v boju za škotske poslanske sedeže na splošnih volitvah leta 2019.

"Neodvisnost je na vidiku - in z enotnostjo namena, ponižnosti in težkega dela sem bolj kot kdajkoli prepričana, da jo bomo dosegli," je dejala škotska premierka.

Nova zmaga, ki se stranki obeta na majskih volitvah v škotski regionalni parlament, naj bi ji podelila nov mandat za prizadevanja, da Škotsko popelje iz Združenega kraljestva. Temu je glede na ankete naklonjena tudi večina Škotov.

Škotska se je sicer na referendumu leta 2014 odločila ostati del Velike Britanije, a so kasneje Škoti na referendumu o brexitu podprli obstanek v EU, medtem ko se je država v celoti s tesno večino odločila za izstop.

"Kdo naj bi sprejemal odločitve, ki krojijo našo prihodnost? Mi vemo, da so to ljudje, ki živijo tu, ne glede na to, od kod prihajajo," je sporočila Sturgeonova. Pozvala je stranko, naj izkaže pripravljenost Škotske, da zavzame svoje mesto v "globalni družini neodvisnih držav", češ da je na robu pisanja zgodovine.

Britanski premier Boris Johnsonsicer zavrača pozive k novemu referendumu, češ da je tisti leta 2014 to vprašanje uredil za eno generacijo.