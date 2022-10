Škotska premierka: Referendum o neodvisnosti bi lahko bil prihodnje leto

Če bodo referendum zavrnili, pa je Sturgeonova obljubila, da bo to tema naslednjih volitev. "V bistvu nam bo v tem primeru ostala zelo preprosta izbira: da ljudem predstavimo naše razloge za neodvisnost na volitvah, ali pa se odpovemo škotski demokraciji," je dejala in poudarila, da se sama nikoli ne bo odpovedala škotski demokraciji.

Britansko gospodarstvo bo po napovedih bonitetne agencije Fitch vstopilo v globoko recesijo, ob čemer hitro zviševanje obrestnih mer na Otoku še poglablja negativen vpliv energetske krize in krčenja gospodarstva v območju z evrom.

Britanska vlada pod vodstvom premierke Liz Truss, potem ko so se finančni trgi negativno odzvali na predlagan obsežen davčni sveženj za spodbujanje gospodarstva, išče nove ukrepe za povrnitev zaupanja vlagateljev. Bonitetne agencije Veliki Britaniji medtem znižujejo ocene, centralna banka pa širi program odkupa državnih obveznic.

Odvzala se je tudi na izjavo britanske premierke, ki pravi, da se zavzema za rast. "Naj vam povem, kakšno rast bo to - naraščajoča razlika med bogatimi in revnimi, porast revščine, naraščajoči pritiski na naš zdravstveni sistem in druge javne službe. In nedvomno naraščajoči občutki globokega gnusa, ki ga javnost čuti do vsega tega," je bila kritična škotska premierka.

Škotska premierka je v svojem govoru ostro napadla britansko premierko Liz Truss in njeno konservativno vlado. Dejala je, da ta Združeno kraljestvo pelje na še "en krog torijevske bede".

Ključna obrestna mera, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar, bo do decembra s trenutnih 2,25 odstotka po napovedih bonitetne agencije zrasla na 4,25 odstotka. Do drugega četrtletja 2023 bo po napovedih dosegla pet odstotkov.

Že prejšnji teden je Fitch obete za kreditno oceno britanskega državnega dolga s stabilnih znižal na negativne. "Velik in nefinanciran fiskalni paket, napovedan kot del načrta nove vlade za rast, bi lahko vodil v občutno zvišanje proračunskega primanjkljaja na srednji rok," je v izjavi zapisal Fitch.

Vznemirjene trge si medtem prizadevata pomiriti tako vlada kot tamkajšnja centralna banka. Prejšnji teden, le dober teden po predstavitvi obsežnega svežnja ukrepov, je finančni minister Kwasi Kwarteng sporočil, da vlada odstopa od načrta, da bo najvišje stopnje dohodnine znižala s 45 na 40 odstotkov.

Novembra naj bi Kwarteng razkril načrte za zmanjšanje britanskega dolga, a bo srednjeročni načrt po novem predstavil že 31. oktobra.

Britanska premierka Truss je konec septembra predstavila več milijard funtov težak paket pomoči gospodinjstvom in podjetjem, ki se soočajo z naraščajočo inflacijo. Po ocenah finančnega ministrstva bodo številna znižanja davkov državo do leta 2026 stala skoraj 45 milijard funtov (50 milijard evrov) na leto. Načrt je sprožil depreciacijo funta in skok donosov na britanske državne obveznice.

Britanska centralna banka Bank of England (BoE) je, da bi spodbudila zaupanje vlagateljev, zagnala začasen program odkupovanja državnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki naj bi se iztekel ta petek. Tega je, "da bi poskrbela za delovanje trga", zdaj razširila.

V sklopu programa je sicer BoE po poročanju AFP zaenkrat odkupila za okoli pet milijard funtov obveznic, kar je občutno manj od postavljenega limita pri 65 milijardah funtov. "Namen nakupov je obnoviti delovanje trga dolgoročnih državnih obveznic in zmanjšati tveganja slabih posojil za britanska gospodinjstva in podjetja," so danes zapisali v centralni banki.

Donos na britanske obveznice z ročnostjo 30 let je po predstavitvi vladnega davčnega svežnja poskočil na 5,14 odstotka, danes se je gibal pri 4,48 odstotka.