Tujina

Skozi Hormuško ožino zaplula luksuzna jahta za 500 milijonov

Teheran, 26. 04. 2026 16.51 pred 14 minutami 2 min branja 3

N.Š.
jahta

Iranski zunanji minister Abbas Araghchi se je po obisku v Omanu znova vrnil v Islamabad, kar po navedbah pakistanskih oblasti kaže na nadaljevanje prizadevanj za dialog. Kdaj naj bi se v regijo vrnila ameriška delegacija, za zdaj ostaja neznanka. Izjemno pomembna Hormuška ožina medtem ostaja blokirana - a očitno ne za ruske oligarhe.

Kljub skoraj popolni iranski blokadi pomorskega prometa je namreč Hormuško ožino prečkala luksuzna jahta Nord, v lasti ruskega oligarha Alekseja Mordašova. Po podatkih pomorskih sistemov sledenja naj bi bila 142-metrska jahta, vredna okoli 500 milijonov dolarjev, na poti proti Maskatu v Omanu.

Morda še pomembnejši je politični kontekst: Mordashov je pod ameriškimi sankcijami od leta 2022, skupaj z več svojimi podjetji in družinskimi člani. Prehod njegove jahte skozi eno najbolj razvpitih morskih točk na svetu zato odpira tudi vprašanja o sporočilu takšne poteze, poroča focus.de. 

Medtem ameriški mediji razkrivajo nekaj dogajanja z začetka vojaškega konflikta. Po poročanju ameriških medijev je Iran v prvih dneh konflikta napadel ameriško bazo Camp Buehring v Kuvajtu z lovcem F-5, letalom iz časa vietnamske vojne.

Kljub večplastni protizračni obrambi, vključno z raketnimi sistemi Patriot, naj bi letalo prebilo zaščito in povzročilo precejšnjo škodo. Incident potrjuje obveščevalne ocene, da iranske zračne sile niso bile uničene, kot je večkrat trdil Donald Trump, temveč ostajajo operativno sposobne.

Ob tem naj bi bili tudi dejanski stroški konflikta za ZDA bistveno višji, kot jih javno priznava administracija – govora je o več milijardah dolarjev.

Ameriška vojska medtem stopnjuje pritisk na iranske energetske tokove. V Arabskem morju je prestregla tanker M/V Sedan, del t. i. iranske senčne flote, ki naj bi bila ključna za izmikanje sankcijam in ohranjanje prihodkov od izvoza nafte in plina.

Ladjo je ustavil helikopter z rušilca USS Pinckney, nato pa so jo pospremili nazaj proti Iranu. Gre za eno izmed 19 plovil, ki jih je ameriško finančno ministrstvo nedavno uvrstilo na seznam sankcij.

Delavec_Slo
26. 04. 2026 17.15
Temu pa ni lajna zaplenla čolna, mogoče je pa ona na tej ladjici
Zmaga Ukrajini
26. 04. 2026 17.09
mosskviči res trpijo,... najprej so morali bežat v zalivske države, zdaj morajo pa spet bežat, tokrat najverjetneje iz "varnega" Dubaja.
