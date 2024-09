Skozi pub 'teče reka', obiskovalci pa do kolen v vodi z vrčkom piva v rokah

Poletja je vsaj meteorološko in koledarsko konec in marsikomu se toži po vrčku hladnega piva v rokah, medtem ko noge namaka v vodi. Domačinom in obiskovalcem angleškega Richmonda ob reki Temzi pa o tem ni treba niti sanjariti niti jim ni treba čakati do naslednjega poletja. Za druženje ob vrčku piva v priljubljenem pubu, ki tudi ob visoki plimi ne zapre vrat, so namreč pripravljeni tudi do kolen broditi in stati v vodi. Poplavljanje reke je za večino vse prej kot moteče.