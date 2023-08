'Skozi solze me je rotila: 'Teta, pomagaj mi.' Vendar je nisem mogla rešiti'

'Nizama se je pri nas počutila najbolj varno'

Zijada nadaljuje: "Izstrelil je še en naboj. Ker v sobo ni mogel vstopiti takoj, se je sprehodil po hiši." A naposled mu je uspelo razbiti vrata sobe in Nizame pred nasilnim moškim ni varovalo nič več. "Mojega sina je ranil v nogo in ga odgnala ven, zato sem šla z njim in poklicala policijo. Lahko sem le jokala," opisuje.

Nermin je takrat vzel otroka in ga odnesel v avto, nato pa se je vrnil v hišo po Nizamo. Teta se spominja kričanja in udarcev. "Udarjal jo je s pestmi, jokala sem in klicala na pomoč." Iz hiše jo je nato vlekel za lase in takratnega prizora Zijada ne bo mogla pozabiti nikoli: "Ko sta bila sredi ceste, me je pogledala skozi solze in mi rekla: Teta, pomagaj mi. Vendar ji nisem mogla pomagati, čeprav je klicala in prosila za pomoč."