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Skozi streho padlo drevo: 'Meni se je uspelo izmuzniti. Moji ženi ni uspelo'

Miami, 11. 10. 2026 12.16 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Neurje v ZDA

Orkan Isaias je z močnim vetrom in obilnim deževjem prizadel jug ZDA. Umrli so najmanj štirje ljudje, približno pol milijona odjemalcev je ostalo brez elektrike. Orkan je na Floridi dosegel kopno z vetrovi do 168 kilometrov na uro, ruval drevesa in odkrival strehe. Oblasti opozarjajo, da nevarnosti še ni konec: ponekod grozijo poplave in tornadi. Medtem se Mehiki približuje orkan četrte kategorije Simon, južni Kaliforniji pa tropska nevihta Rachel.

Najmanj štirje ljudje so umrli, potem ko je orkan Isaias prizadel dele juga Združenih držav Amerike. Po poročanju BBC so po dve smrtni žrtvi potrdili na Floridi in v Alabami. Med žrtvami so tudi ljudje, ki so umrli zaradi dreves, ki so se med neurjem podrla na njihove domove.

Po podatkih spletnega portala PowerOutage je bilo v soboto zvečer v več ameriških zveznih državah brez električne energije približno 500.000 odjemalcev.

Isaias je kopno dosegel pozno v petek na Floridi. Najvišja stalna hitrost vetra je takrat znašala 168 kilometrov na uro. Pozneje je oslabel in bil prekvalificiran v posttropski ciklon.

Drevesa padala na hiše, veter odkrival strehe

Orkan je za seboj pustil podrta drevesa in poškodovane stavbe. Veter je z nekaterih objektov odtrgal strehe, v Gulf Breezu na Floridi pa se je med drugim zrušil nadstrešek bencinske črpalke.

Pred prihodom neurja so Florida, Alabama in Georgia razglasile izredne razmere, na Floridi in v Alabami pa so oblasti za več tisoč prebivalcev odredile obvezno evakuacijo.

Na Floridi so morali reševalci pomagati tudi ljudem v avtomobilih, ki jih je zajela poplavna voda.

Floridska nacionalna garda je objavila fotografije tovornjaka, ki je obtičal v poplavljenem jarku. Vojaki so se ustavili, odplavali do vozila in ljudi iz njega spravili na varno. Guverner Floride Ron DeSantis je razmere pa označil za "zelo nevarne".

Šla sta fotografirat škodo, nato je na hišo padlo drevo

V okrožju Escambia na Floridi sta umrla dva človeka. Šerif Chip Simmons je sporočil, da je ena od žrtev ženska, na katere dom se je podrlo drevo. Njen mož Joey Williams je za NewsNation povedal, da sta med neurjem odšla iz hiše fotografirat škodo. Ko sta se vrnila v notranjost, je skozi streho padlo drevo. "Meni se je uspelo izmuzniti. Moji ženi ni uspelo," je povedal.

Drugi moški je v istem okrožju umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, potem ko je uporabljal generator v garaži, ki ni bila ustrezno prezračevana. Še štiri ljudi iz iste hiše so odpeljali v bolnišnico. 

V Alabami dve smrtni žrtvi

Dve osebi sta umrli tudi v sosednji Alabami. "Na žalost smo izvedeli tudi, da sta življenje izgubila dva prebivalca Alabame," je na omrežju X sporočila guvernerka Kay Ivey. Podrobnosti o okoliščinah njune smrti ni navedla.

Med posredovanjem ob prometni nesreči je bil poškodovan tudi šerif, na katerega je padlo drevo.

Oblasti v Alabami so bile zaskrbljene tudi zaradi možnosti nastanka tornadov, povezanih z močnim vetrom in obilnim dežjem.

Guvernerka je prebivalce pozvala, naj pred potovanji spremljajo zanesljive informacije o razvoju razmer.

Nevarnost poplav ostaja

Isaias naj bi med potovanjem proti severovzhodu še naprej slabel, vendar nevarnost zaradi padavin ostaja.  Isaias pa ni edini nevaren vremenski sistem v bližini ZDA. Orkan Simon se približuje pacifiški obali Mehike in se je okrepil v orkan četrte kategorije. V Tihem oceanu pa se pomika tudi tropska nevihta Rachel, ki naj bi južno Kalifornijo dosegla še v soboto.

Isaias je bil prvi orkan letošnje atlantske sezone orkanov. Ta se je letos večinoma začela pozneje zaradi pojava El Niño v Tihem oceanu.

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