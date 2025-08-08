Nevarna nočna vožnja: skozi tunel pri Splitu na elektičnem skiroju

Posnetek nevarne nočne vožnje je nastal na hitri cesti Solin – Klis, in to v predoru. Prikazuje voznika avtomobila, ki vozi po prehitevalnem pasu, počasneje, kot bi si želel. Ko zapelje na vozni pas, pa postane jasno, zakaj je pred njim nastal zastoj. Pokaže namreč električnega skiroja, ki mirno vozi po prehitevalnem pasu, za njim pa je nastala kolona vozil, ki mu trobijo.
Ge za hitro cesto, ki povezuje avtocesto A1 pri vozlišču Dugopolje z jadransko turistično magistralo D8 in je še posebej pomembna v času vrhunca turistične sezone, ko ves promet z "Dalmatine" teče proti Splitu kot glavnemu potniškemu in trajektnemu vozlišču v Srednji Dalmaciji, navaja hrvaško ministrstvo za infrastrukturo.
Skupna dolžina hitre ceste Solin-Klis je 10,5 kilometra, zgrajena pa je na izjemno zahtevnem hribovitem in goratem območju.
Pozivi k višjim kaznim
Omenjeni posnetek je sporožil tudi plaz na družbenih omrežjih, kjer se vrstijo pozivi k dvigu kazni, piše Net.hr. Omenjeni medij navaja, da se je v prvih šestih mesecih letošnjega leta zgodilo 257 nesreč z električnimi skiroji, ki so imele za posledico poškodbe.
Glede na vrsto prekrška se kazni najpogosteje gibljejo med 30 in 130 evri, vozniki električnih skirojev, ki prekoračijo dovoljeno hitrost 25 km/h, pa so sicer lahko kaznovani tudi s skoraj dvema tisočakoma globe, še dodajajo.
