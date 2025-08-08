Nevarna nočna vožnja: skozi tunel pri Splitu na elektičnem skiroju

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek iz Dalmacije, ki je zgrozil številne ljudi. Tako tam prisotne med samim dogajanjem kot spletne uporabnike. Na hitro cesto na območju Splita je neodgovorni voznik zapeljal kar na elektičnem skiroju in na prehitevalnem pasu povzročil zastoj voznikov, ki so mu jezno hupali.

Posnetek nevarne nočne vožnje je nastal na hitri cesti Solin – Klis, in to v predoru. Prikazuje voznika avtomobila, ki vozi po prehitevalnem pasu, počasneje, kot bi si želel. Ko zapelje na vozni pas, pa postane jasno, zakaj je pred njim nastal zastoj. Pokaže namreč električnega skiroja, ki mirno vozi po prehitevalnem pasu, za njim pa je nastala kolona vozil, ki mu trobijo.

Ge za hitro cesto, ki povezuje avtocesto A1 pri vozlišču Dugopolje z jadransko turistično magistralo D8 in je še posebej pomembna v času vrhunca turistične sezone, ko ves promet z "Dalmatine" teče proti Splitu kot glavnemu potniškemu in trajektnemu vozlišču v Srednji Dalmaciji, navaja hrvaško ministrstvo za infrastrukturo. Skupna dolžina hitre ceste Solin-Klis je 10,5 kilometra, zgrajena pa je na izjemno zahtevnem hribovitem in goratem območju.

Pozivi k višjim kaznim