Hezbolah v napadu ranil ameriške vojake, ZDA odgovorile z zračnim napadom

Ameriška vojska je v ponedeljek zvečer izvedla zračne napade na tri objekte, ki jih uporablja vojaška skupina Kataib Hezbolah s sedežem v Iraku in "povezane skupine". Napad so izvedli po napadu na ameriško vojaško oporišče, v katerem so bili ranjeni trije ameriški vojaki, eden je v kritičnem stanju, je sporočila Bela hiša.

Kot poroča CNN, so ZDA sporočile, da so prve ocene pokazale, da so ameriški zračni napadi, ki jih je odobril predsednik Joe Biden, "verjetno ubili številne pripadnike Kataiba Hezbolaha. in uničili več objektov". Dodali so, da ne kaže, da bi napadi terjali tudi življenja civilistov. Tiskovna predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson je sporočila, da so ameriški zračni napadi na "tri lokacije, ki jih uporabljajo Kataib Hezbolah in pridružene skupine, osredotočene posebej na dejavnosti brezpilotnih dronov." Dodala je, da je najvišja prioriteta za predsednika najvišja prav zaščita ameriškega varnostnega osebja.

Joe Biden FOTO: AP icon-expand

Kataib Hezbolah je šiitska militantna skupina, ki glede na spletno stran ameriškega direktorja nacionalne obveščevalne službe (DNI) "predstavlja veliko grožnjo" za ameriško osebje v Iraku in Siriji. Ameriška vojska je bila od začetka vojne med Izraelom in Hamasom v Iraku in Siriji napadena vsaj 100-krat, pa navaja Deutsche Welle. Skrajna skupina, ki jo podpira Iran, je pred tem prevzela odgovornost za ponedeljkov napad z dronom na ameriške sile v letalskem oporišču Erbil, je sporočila Bela hiša. Obrambni minister Lloyd Austin je ameriškega predsednika o napadu seznanil v ponedeljek popoldne, Bidnu pa so nato predstavili več možnosti, med njimi tudi napad, ki so ga izvedli.