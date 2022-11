'Skrajni čas je za vstop Hrvaške, Bolgarije in Romunije v schengen'

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je ob predstavitvi izjave komisije o pripravljenost Hrvaške, Bolgarije in Romunije na vstop v schengen poudarila, da te tri države izpolnjujejo pogoje. Glede Hrvaške je poudarila, da je lani kot prva članica uvedla neodvisni nadzorni mehanizem, ki zagotavlja neodvisni nadzor spoštovanja človekovih pravic migrantov in prosilcev za azil pri upravljanju zunanjih meja. Pred dvema tednoma je hrvaška vlada podpisala dogovor, ki predvideva obnovitev in okrepitev mehanizma, je povedala.

Na vstop v schengen pa sta pripravljeni tudi Bolgarija in Romunija, je poudarila komisarka. To sta pokazali tudi misiji v obeh državah, ki so ju nacionalne oblasti same povabile, da znova ocenita pripravljenost, je dodala. "Skrajni čas je, da jim izrečemo dobrodošlico," je glede vstopa trojice držav v schengen povedala komisarka za notranje zadeve.

Od zasedanja notranjih ministrov EU, ki bo 8. decembra, pričakuje, da bo sprejeta pozitivna odločitev. "To bo prava evropska odločitev. Schengen je preživel pretrese v zadnjih letih zaradi skupnega evropskega duha. Ta duh se mora nadaljevati," je poudarila. Če bo Svet EU podprl vstop, se bo trojica držav schengnu pridružila 1. januarja 2023.

Po mnenju komisije je na vstop pripravljeno tudi schengensko območje. To se sicer trenutno sooča z naraščajočim številom prihodov migrantov, na več notranjih mejah med članicami pa je v veljavi nadzor. Izvaja ga tudi Avstrija na meji s Slovenijo. Glede naraščajočega števila migrantov, ki prihajajo po zahodnobalkanski poti, in nadzora na notranjih mejah je komisarka poudarila, da komisija dela na reševanju teh problemov.

Na to je v ponedeljek opozorila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Slovenija si po njenih besedah ne želi, da bi s porastom števila nezakonitih prebežnikov postala nekakšen žep. Slovenija je spričo tega pripravljena na meji s Hrvaško po vstopu sosednje države v schengensko območje uvesti nadzor, če bo treba.

Vlada bo slovensko stališče, v katerem bi glede na predlog notranjega ministrstva podprla hrvaški vstop, obravnavala v četrtek, nato pa bo šlo še na pristojne odbore državnega zbora.