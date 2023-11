Na Nizozemskem zmagal desničarski Wilders, ki ima zaradi groženj 24-urno varovanje

Skrajno desna nizozemska stranka PVV Geerta Wildersa je glede na projekcije, ki temeljijo na 94 odstotkih preštetih glasov, v sredo na parlamentarnih volitvah osvojila 37 od 150 sedežev v parlamentu. Sodeč po najnovejši projekciji je PVV več kot podvojila število sedežev v primerjavi s prejšnjimi volitvami in postala največja stranka v državi. Kolegu Wildersu so med drugim čestitali Francozinja Marine Le Pen, madžarski premier Viktor Orban, španska stranka Vox in nemška Alternativa za Nemčijo (AfD). Zaradi svojih stališč so Wildersu številni radikalni islamisti Wildersu že grozili s smrtjo. Zaradi groženj ima tudi 24-urno varovanje.

Drugouvrščena koalicija zelenih in laburistov Fransa Timmermansa si je po posodobljenih projekcijah zagotovila 25 sedežev v parlamentu. Desnosredinska Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) odhajajočega premierja Marka Rutteja naj bi osvojila 24 sedežev, stranka Nova družbena pogodba (NSC) pa 20, poroča britanski BBC. Nizozemska bo po 13 letih, ko je bil na čelu vlade Rutte, dobila novega premierja. Po preštetju vseh glasov se bodo začela pogajanja za oblikovanje koalicije. Kljub zmagi stranke PVV za zdaj še ni znano, ali bo Wildersu uspelo sestaviti koalicijo. Za večino v parlamentu bo potreboval podporo najmanj dveh strank. icon-expand Z značilnimi platinasto svetlimi lasmi se ga je prijel naziv "nizozemski Trump". FOTO: AP Čestitke Wildersu "Čestitke Geertu Wildersu in Stranki za svobodo (PVV) za spektakularen nastop na parlamentarnih volitvah, ki potrjuje vse večjo podporo obrambi nacionalnih identitet," je francoska skrajna desničarka Le Pen zapisala na družbenem omrežju X. Madžarski premier Viktor Orban je v čestitki Wildersu na omrežju X pozdravil "veter sprememb" na Nizozemskem. Vodja italijanske desne stranke Liga Matteo Salvini je prijatelju Wildersu poslal sporočilo SMS z izrazi podpore, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočili iz Lige. "Povsod v Evropi si državljani želijo političnih sprememb!" pa je po novici, da sta Wilders in njegova PVV glede na vzporedne volitve prepričljivo zmagala, na omrežju X zapisala nemška skrajno desna AfD. Podobno je ocenil tudi predsednik španske skrajno desne stranke Vox Santiago Abascal. Kot je zapisal na omrežju X, vedno več Evropejcev na ulicah in pri volilnih skrinjicah zahteva, da se branijo njihovi narodi, meje in pravice. icon-expand Med tokratno volilno kampanjo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami pa je bil skrajno desni politik netipično očarljiv in spravljiv. FOTO: AP Sporočilo Wildersu je poslal tudi vodja flamske skrajno desne stranke Vlaams Belang Tom Van Grieken. "Jasno je: prebivalstvo si želi resničnih sprememb. Ne le na Nizozemskem, ampak tudi v Flandriji," je poudaril po navedbah Anse, ob tem pa objavil fotografijo s svojim dolgoletnim nizozemskim prijateljem. Dodal je, da se bodo zmage strank, kakršni sta njuni, vrstile po vsej Evropi. Wilders napovedal zmanjševanje prihodov prosilcev za azil Wilders je v prvem odzivu po objavi izidov vzporednih volitev izpostavil, da bo Nizozemska spet postala nizozemska in obljubil, da bo njegova stranka poskrbela za zmanjšanje prihodov prosilcev za azil. Druge stranke je pozval k sodelovanju, čeprav so pred volitvami številne izpostavljale, da z njim ne bodo šle v vladajočo koalicijo. "Nizozemski Trump", ki je predlagal "davek na naglavne rute" Parlament je bil od nekdaj idealna arena za politika z značilnimi platinasto svetlimi lasmi, zaradi česar se ga je prijel tudi naziv "nizozemski Trump". Njegovi napadi na migrante, Evropo in druge poslance redno povzročajo ogorčenje. Prihaja iz Venla ob meji z Nemčijo in je mojster sloganov - nekoč je pozval k uvedbi davka za muslimanske ženske, ki nosijo naglavne rute - "davek na naglavne rute" ga je poimenoval. icon-expand V volilni kampanji so bili v ospredju priseljevanje, ki je botrovalo tudi padcu vlade Marka Rutteja, stanovanjska politika in vse višji življenjski stroški. FOTO: AP Želi prepovedati mošeje, Koran primerja s Hitlerjevim delom Moj boj, islam je po njegovem prepričanju fašistična ideologija. Po verbalnem napadu na Maročane brez primere leta 2014 ga je sodišče spoznalo krivega žalitve skupine prebivalstva, on pa je sojenje označil za politični poskus, da bi ga utišali. Med tokratno volilno kampanjo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami pa je bil skrajno desni politik netipično očarljiv in spravljiv. Boj proti islamu je bil celo pripravljen začasno opustiti. Tako je v enem od redkih televizijskih intervjujev glede politike stranke dejal, da "islam ne bo nikoli izginil iz naše DNK, toda prednost imajo zdaj očitno druga vprašanja". Wilders še nikoli ni bil tako blizu oblasti in položaju premierja. Leta 2010 je sicer sobival z manjšinsko vlado pod vodstvom predsednika vlade Marka Rutteja, a je sodelovanje leta 2012 propadlo.