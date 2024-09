Skrajni desnici se je zmaga izmuznila, Scholz si lahko oddahne

Nemški socialdemokrati so glede na projekcije televizij ARD in ZDF zmagali na deželnih volitvah v Brandenburgu. Tik za njimi je skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Tretje mesto si delijo krščanski demokrati in levo populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht z okoli 12 odstotki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.