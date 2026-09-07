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Skrajno desna AfD zmagovalka volitev, a brez absolutne večine

Magdeburg, 07. 09. 2026 07.52 pred 49 minutami 2 min branja 20

Avtor:
STA
Praznovanje zmage v stranki AfD

Skrajno desna stranka AfD je na deželnih volitvah v Saški-Anhaltu dosegla zgodovinsko zmago, vendar zaradi odsotnosti absolutne večine ostajajo možnosti za sestavo koalicije negotove, vključno z možnostjo razpisa predčasnih volitev.

Praznovanje zmage v stranki AfD
Praznovanje zmage v stranki AfD
FOTO: AP

Vodja AfD v Saški-Anhalt Ulrich Siegmund je v nedeljo po objavi volilne projekcije nemških televizij dejal, da so volivci AfD dali mandat in da si z vladanjem želijo začeti čim prej, poroča BBC.

Toda ker AfD ni uspelo zagotoviti absolutne večine v zveznem parlamentu, bo morala sestaviti koalicijo, kar pa bi utegnilo biti zahtevno zlasti zaradi tradicionalnega t.i. požarnega zidu glede sodelovanja nemških strank s skrajno desnico.

AfD kaže, da bo osvojila 39 sedežev v 83-članskem deželnem parlamentu, za absolutno večino pa bi jih potrebovala 42.

Če bi poskusi oblikovanja vlade propadli, je Siegmund omenil tudi možnost novih volitev v Saški-Anhaltu.

Doslej vladajoča Krščansko-demokratska unija (CDU) je po neuradnih rezultatih osvojila 17,2 odstotka glasov, kar je najslabši rezultat CDU na deželnih volitvah v Saški-Anhaltu doslej. V Primerjavi s prejšnjimi volitvami leta 2021 je izgubila okoli 20 odstotkov podpore.

Parlamentarni prag v zvezni deželi na vzhodu Nemčije so prestopile tudi leve stranke, in sicer so po podatkih britanskega BBC Socialdemokrati (SPD) osvojili 9,3, Zeleni 8,9 in Levica 8,6 odstotka glasov.

V parlament se je uvrstilo tudi populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) s 5,3 odstotka glasov, ki bi lahko bilo jeziček na tehtnici pri oblikovanju deželne vlade pod taktirko AfD. Stranki si delita stališča glede migracij in nasprotovanja nemške podpore Ukrajini.

AfD Nemčija volitve Saška-Anhalt politika

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KOMENTARJI20

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Maribor?an 1
07. 09. 2026 08.50
Bravo SKRAJNO desna AFD. Kako vsi mediji pišejo toooo namesto da bi pogledali njihovo razmišljanje ki vodi k miru z Rusijo in zatira pravega agresorja ki vemo kdo je
Odgovori
0 0
Rado Jarni
07. 09. 2026 08.49
populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) s 5,3 Pa imajo tudi v Nemčiji Stevanovića.
Odgovori
0 0
Wolfman
07. 09. 2026 08.47
Potomci Rdeče armade.
Odgovori
0 0
OmniLiberalec42
07. 09. 2026 08.44
Čestitke vsem, stari starši na vas iz groba gledajo kot na živali.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
07. 09. 2026 08.37
vedno so levi s svojimi krajami, ošabnostjo, arogantnostjo , korupcijo, krivi za takšne situacije. Če tega pri kaviar socialistih ne bi bilo tudi čiščenje nastale nesnage ne bi bilo potrebno.
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+4
4 0
Simon S.
07. 09. 2026 08.36
Nemci so 70 let živeli od ameriških kreditov, za varnost so poskrbeli prav tako Američani, imeli so neskončne zaloge poceni ruskih energentov, delali pa so jeftini jugoslovanski radnici... in se je Nemcem zazdelo, da so res dobri, uspešni in pomembni. Zdaj, ko vsega tega več ni, se vračajo na factory reset - zunanji sovražnik pod mus in gremo v vojno industrijo in v vojno. Nikoli se ne bodo naučili.
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-3
0 3
Yon Dan
07. 09. 2026 08.30
Tega pri nas nebobjavijo: Glavni nizozemski odvetnik, ki je bil odgovoren za pregon Billa Gatesa, je bil aretiran in se trenutno nahaja v zaporu s strogim režimom. Bill Gates je obtožen bioterorizma in zločinov proti človeštvu. Bill Gates. Ursula von der Leyen. Albert Bourla. Klaus Schwab. Mark Rutte. VSI so bili imenovani in obtoženi zarote, bioterorizma in zločinov proti človeštvu.
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+7
8 1
blazboss
07. 09. 2026 08.29
Še je upanje za nemcijo..malo je manjkalo, da bi postala še ena muslimanska država več v evropi.
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+14
14 0
Yon Dan
07. 09. 2026 08.28
Bravo. Če bodo nove volitve bodo dobili še več. Skrajni desničarji? Kako podlo etiketiranje. Oni se samo borijo za nemčijo, ki jo je sedanja oblast uničila, z migranti, vojnim hujskanjem, izmišljeno rusofobijo, zapravljanjem denarja za orožje... Naj gredo iz EU, rešijo Nemčijo, potem bo ta pokvarjena, neonacistična EU, propadla.
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+10
11 1
Krošnja
07. 09. 2026 08.30
Ravno ti te strasijo z migranti in ravno to je pocel titi od katerega se učijo. Saj menda ti je jasno da smo slovenci za take manj sposoben, manj vreden narod?
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-1
2 3
Yon Dan
07. 09. 2026 08.35
Migranti so dejstvo, potrebno jihnje vrniti domov. To kar so naredili levičarji, je uničenje evrope, upam da bodo nekoč za ta zločin, odgovarjali.
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+6
6 0
Krošnja
07. 09. 2026 08.25
Ne morem verjeti da samozvani domoljubi in kvazi avtohtoni slovenci podpirajo vnovicno izvolitev nacistične stranke, kot da mi takrat ne bi bili njihovi sovražniki. Moja babica je pobegnila iz nacističnega vlaka ki jo je peljal v taborišče danes 80 let po vojni pa skrajni desnicarji ploskajo tem istim in on tem mislijo da bodo na BOLJŠEM??? Pa vi ocitno ne razumete na kateri strani so bili nacisti in na kateri Slovani? Hkrati navijate za putina in afd? Izpao vam je mozag
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-10
2 12
Mason666
07. 09. 2026 08.34
zato pa smo včeraj doma od navdušenja poslušali pesmi od Marlene Deitrich
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-2
1 3
Lark
07. 09. 2026 08.19
Zgodovina se ponavlja. Pa s tem ne mislim desne, ampak leve, ko kar počnejo to, česar ljudje ne marajo. Rezultat bo spet takšen, da se bodo vsi združili proti Afd in za njimi bodo prišli agresivnejši, ki bodo prevzeli oblast. A je tega res treba, samo zdravo pamet bi morali imeti vodilni...
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+12
13 1
Krošnja
07. 09. 2026 08.22
So ti agresivnezi lahko se bolj agresivni in hkrati boljsi toliko da bi jih razumej clovek izvolil?
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-1
1 2
natmat
07. 09. 2026 08.19
Kako nastanejo vojne...boleč spomin dosti hujši od nafte od dva evra in deset odstotne inflacje....
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-8
1 9
DominusMaximuz
07. 09. 2026 08.17
Bravo!
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+11
11 0
Gregib
07. 09. 2026 08.13
Po 1. SV je nemcem uspelo zdržati samo 15 let, no, zdaj so z ponovno nacifikacijo počakali dobrih 80...
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-11
1 12
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