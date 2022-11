Skrajno desna francoska stranka dobila novega vodjo

Francoska skrajno desna stranka Nacionalna fronta, ki so ji do zdaj poveljevali člani družine Le Pen, je dobila novega vodjo, in sicer 27-letnega Jordana Bardellaja. Slednji podpira prizadevanja Le Penove in velja za vzhajajočo zvezdo desnice.

Izid glasovanja je v Parizu sporočila Marine Le Pen, Jordan Bardella pa naj bi zbrane na kongresu nagovoril kasneje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bardella, ki velja za vzhajajočo zvezdo francoske skrajne desnice, bo prvi vodja stranke, ki ne prihaja iz družinskega klana Le Pen. Stranko je leta 1972 pod imenom Nacionalna fronta ustanovil oče Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. icon-expand Novoizvoljeni vodja Jordan Bardella. FOTO: AP Nacionalni zbor, kot se stranka zdaj imenuje, je novega vodjo izbiral, potem ko je Le Penova sporočila, da se umika z mesta predsednice stranke, čeprav namerava ostati v politiki. Stranka je sicer na parlamentarnih volitvah letos junija zabeležila najboljši rezultat doslej, dobili so namreč 89 sedežev v parlamentu. Pred tem je bila aprila Marine Le Pen poražena na predsedniških volitvah. "Po 40 letih boja je Nacionalna fronta uspela v središče javne razprave postaviti vsa ključna vprašanja, s katerimi se sooča naša družba," je ob objavi izida glasovanja danes dejala dosedanja vodja, pri čemer je uporabila staro ime stranke. icon-expand Marine Le Pen in Jordan Bardella FOTO: AP Bardella podpira prizadevanja Le Penove, da bi stranko odmaknili od skrajnih in protisemitskih stališč, ki jih je zagovarjal njen oče Jean-Marie. Ta je bil leta 2015 izključen iz stranke. Ta teden se je Nacionalni zbor znašel v središču pozornosti v Franciji, ko je eden od njegovih poslancev v parlamentu izrekel rasistično opazko, domnevno namenjeno temnopoltemu poslanskemu kolegu. Bardellaja pa po pisanju AFP čaka tudi naloga urediti strankarske finance. Nekateri člani, tudi Le Penova, so namreč osumljeni zlorabe javnih sredstev.