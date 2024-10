Skrajšali so delovni teden, kakšni so rezultati?

Raziskava, ki sta jo opravila britanski Autonomy Institute in islandska Zveza za vzdržnost in demokracijo (Alda) je pokazala, da se je med leti 2020 in 2022 51 odstotkov delovno aktivnih prebivalcev Islandije odločilo sprejeti sistem skrajšanega delovnega časa, vključno s štiridnevnim delovnikom, poroča CNN.

"Ta študija prikazuje resnično zgodbo o uspehu: krajši delovni čas je postal razširjen na Islandiji in gospodarstvo je glede na številne kazalnike močno," je v izjavi dejal Gudmundur D. Haraldsson, raziskovalec pri Aldi. V dveh velikih poskusih med letoma 2015 in 2019 so zaposleni v javnem sektorju na Islandiji delali 35–36 ur na teden, brez znižanja plače.

Raziskava je vključevala 2500 ljudi, več kot odstotek takratnega delovno aktivnega prebivalstva Islandije, cilj pa je bil ohraniti ali povečati produktivnost ob izboljšanju ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem. Raziskovalci so ugotovili, da je produktivnost ostala enaka ali pa se je celo izboljšala na večini delovnih mest, medtem ko se je dobro počutje delavcev "dramatično" povečalo - od zaznanega stresa in izgorelosti do zdravja in ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Gre za rezulat uspešnega delovanja Islandskih sindikatov, ki so izpogajali skrajšanje delovnega časa za več deset tisoč svojih članov po vsej državi.

Gospodarska vitalnost

Leta 2023 se je islandsko gospodarstvo povečalo za pet odstotkov, kar je druga najvišja stopnja rasti med evropskimi gospodarstvi, takoj za Malto, glede na najnovejše svetovne gospodarske napovedi Mednarodnega denarnega sklada, objavljene v začetku tega tedna. To je veliko več od povprečne stopnje rasti med letoma 2006 in 2015, ki je takrat znašala okrog dva odstotka. Kljub temu pa IMF za letošnje in prihodnje leto tudi za Islandijo napoveduje upočasnjevanje rasti.

Pričakuje se, da se bo rast leta 2024 zmanjšala zaradi nadaljnjega zmanjševanja domačega povpraševanja in upočasnitve rasti turistične potrošnje Nizka stopnja brezposelnosti na Islandiji je "močan pokazatelj vitalnosti gospodarstva," sta še navedla Inštituta. Glede na podatke IMF je ta stopnja lani znašala 3,4 odstotka, kar je nekaj več kot polovica povprečja za razvita evropska gospodarstva. Agencija pričakuje, da se bo letos in prihodnje leto rahlo dvignila na 3,8 odstotka.

Po svetu so bili izvedeni številni poskusi s štiridnevnim delovnim tednom. Nekatere pilotne raziskave v ZDA in na Irskem so prav tako pokazale dobre rezultate.