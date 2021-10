Skrb za čisto in urejeno okolje: v Jeruzalemu postavili govoreče smetnjake

Govoreči smetnjak ni znanstvena fantastika. V Jeruzalemu so postavili koš za smeti, ki se zahvali in zaploska mimoidočim, ker ne onesnažujejo okolja. Skupini meščanov je bilo dovolj umazanih ulic, neotesance pa skušajo na stran čistoče in urejenosti pridobiti s pomočjo sodobne tehnologije. Govoreči smetnjak je opremljen s solarnimi paneli in senzorji, ki zaznajo odpadke, pa tudi s smislom za humor, saj paleta različnih glasov vzorne meščane nagovori z ljubica oziroma ljubček. Naložba je obrodila sadove, so navdušeni pobudniki, saj je nekoč umazana soseska iz dneva v dan bolj čista.