Skrbnico v živalskem vrtu napadel tiger

Prava nočna mora se je odvijala v živalskem vrtu v nemškem Delbrücku. 33-letna skrbnica je želela očistiti prostore divjih mačk, pri tem pa ni dobro preverila, kje so. Tiger, ki je bil v bližini, jo je napadel, začela je vpiti in k sreči so jo slišali kolegi, ki so bili v bližini.