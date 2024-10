Skrhani prijateljski odnosi? Biden naj bi Netanjahuja označil za lažnivca

Biden je sicer sprva izražal jasno podporo Izraelu kljub pogostim mednarodnim kritikam zaradi nenehnega bombardiranja območja Gaze, pri čemer je po podatkih lokalnih zdravstvenih oblasti umrlo več kot 41.000 ljudi. Tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Emilie Simons je nedavno novinarjem poudarila, da je "zaveza ZDA Izraelu trdna" in da imata Netanjahu in Biden dober dolgoročen, iskren ter neposreden odnos.

Aprila je nato Izrael domnevno umoril dva generala revolucionarne garde v iranskem konzularnem poslopju v Damasku v Siriji. Potem ko so ZDA in druge zaveznice pomagale Izraelu blokirati večino raket, ki jih je Iran poslal v odgovor, je Biden takoj Netanjahuja pozval, naj sprejme zmago in se vzdrži povračilnega napada. "Vem, da bo Netanjahu storil nekaj, vendar ga omejujem in mu govorim naj ne stori ničesar," naj bi takrat dejal Biden svojim svetovalcem.

Biden je postal prvi predsednik ZDA v zgodovini, ki je obiskal Izrael v času vojne. 18. oktobra 2023 je pristal v Tel Avivu in izrazil solidarnost z državo in njenim prebivalstvom, poroča Times of Israel.

Stiki med Bidnom in Netanjahujem so bili sicer v času njunega mandata zelo težavni. Čeprav se res poznata že desetletja, je bila Bela hiša večkrat kritična do premierja, ki je konec leta 2022 oblikoval koalicijo z zagovorniki skrajne desnice, leta 2023 pa so ZDA izrazile veliko zaskrbljenost zaradi vladnih načrtov za prenovo pravosodja.