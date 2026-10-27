Skrita grožnja pod morjem: ruske ladje naj bi kartirale podmorske kable

Analiza časnika je razkrila dokaze o več kot 500 incidentih, ki naj bi jih izvedli tako imenovani "komercialni posredniki". Njihova uporaba naj bi bila del pomorske doktrine iz leta 2022, ki jo je odobril ruski predsednik Vladimir Putin in katere cilj je mobilizacija ribiških ter drugih civilnih plovil.
Evropske oblasti skrbi, da bi lahko pridobljene informacije uporabili za sovražne namene, s tem da bi napadli podmorske kable in povzročili motnje v bančnem sistemu, prometu ter celo pri prenosu mobilnih podatkov med celinami.
Britanska vlada je že napovedala zaostritev varnostnih ukrepov, vključno z zapornimi kaznimi in denarnimi globami za vse, ki jim bodo dokazali sabotažo podmorskih kablov.
Analiza časnika The Telegraph je razkrila tudi več ponavljajočih se vzorcev gibanja civilnih plovil v bližini podmorskih kablov. Čeprav so njihove splošne poti javno dostopne, naj bi bil namen nadzora določiti natančne trase kablov. S temi informacijami bi jih lahko saboterji natančneje napadli.
"Jasno smo povedali, enako jasno pa je to poudaril tudi vodja MI5, da Rusija začenja uporabljati komercialne posrednike, ki zanjo opravljajo del nalog na tem področju," je dejal britanski minister za telekomunikacije Ian Murray. Dodal je, da bi objava preiskave lahko "odvrnila nekatere od teh komercialnih posrednikov, ki morda delujejo v imenu sovražnih državnih akterjev".
Preiskava je odkrila približno 17 plovil. Eno od njih naj bi kar 113 ur opazovalo devet kablov, drugo pa naj bi večkrat prečkalo trase kablov. Fotografije zadevnih plovil so vzbudile pozornost. Visoki častnik mornarice je ob enem od njih opozoril: "Tovorni prostor bi lahko brez težav uporabljali tudi za druge dejavnosti, na primer za shranjevanje brezpilotnega površinskega plovila ali daljinsko vodenih podvodnih plovil".
Po navedbah pomorskih strokovnjakov bi lahko z daljinsko vodenimi podvodnimi plovili, povezanimi z ladjo, natančno določili lokacije podmorskih kablov. Poleg tega bi lahko plovila, ki plujejo z majhno hitrostjo, s sonarjem kartirala morsko dno. Eno od civilnih plovil se je 42 minut zadrževalo v bližini čezatlantskega kabla Hibernia Express in plulo s hitrostjo manj kot dva vozla.
Britanska kraljeva mornarica sicer miri javnost in pravi, da Rusijo pozorno spremljajo in opazujejo, kaj počne.
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