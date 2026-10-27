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Skrita grožnja pod morjem: ruske ladje naj bi kartirale podmorske kable

London, 27. 10. 2026 09.26 pred 31 minutami 2 min branja 11

Avtor:
N.V.
Ruska ribiška ladja

Ruske civilne ladje naj bi država uporabljala za kartiranje podmorskih kablov, ki povezujejo Združeno kraljestvo in Evropo z ZDA, je razkrila preiskava časnika The Telegraph. V vodah okoli Velike Britanije naj bi take aktivnosti izvajale kar ribiške ladje.

Analiza časnika je razkrila dokaze o več kot 500 incidentih, ki naj bi jih izvedli tako imenovani "komercialni posredniki". Njihova uporaba naj bi bila del pomorske doktrine iz leta 2022, ki jo je odobril ruski predsednik Vladimir Putin in katere cilj je mobilizacija ribiških ter drugih civilnih plovil.

Evropske oblasti skrbi, da bi lahko pridobljene informacije uporabili za sovražne namene, s tem da bi napadli podmorske kable in povzročili motnje v bančnem sistemu, prometu ter celo pri prenosu mobilnih podatkov med celinami.

Podvodni komunikacijski kabli
Podvodni komunikacijski kabli
FOTO: AP

Britanska vlada je že napovedala zaostritev varnostnih ukrepov, vključno z zapornimi kaznimi in denarnimi globami za vse, ki jim bodo dokazali sabotažo podmorskih kablov.

Analiza časnika The Telegraph je razkrila tudi več ponavljajočih se vzorcev gibanja civilnih plovil v bližini podmorskih kablov. Čeprav so njihove splošne poti javno dostopne, naj bi bil namen nadzora določiti natančne trase kablov. S temi informacijami bi jih lahko saboterji natančneje napadli.

"Jasno smo povedali, enako jasno pa je to poudaril tudi vodja MI5, da Rusija začenja uporabljati komercialne posrednike, ki zanjo opravljajo del nalog na tem področju," je dejal britanski minister za telekomunikacije Ian Murray. Dodal je, da bi objava preiskave lahko "odvrnila nekatere od teh komercialnih posrednikov, ki morda delujejo v imenu sovražnih državnih akterjev".

Ruska ribiška ladja
Ruska ribiška ladja
FOTO: Shutterstock

Preiskava je odkrila približno 17 plovil. Eno od njih naj bi kar 113 ur opazovalo devet kablov, drugo pa naj bi večkrat prečkalo trase kablov. Fotografije zadevnih plovil so vzbudile pozornost. Visoki častnik mornarice je ob enem od njih opozoril: "Tovorni prostor bi lahko brez težav uporabljali tudi za druge dejavnosti, na primer za shranjevanje brezpilotnega površinskega plovila ali daljinsko vodenih podvodnih plovil".

Po navedbah pomorskih strokovnjakov bi lahko z daljinsko vodenimi podvodnimi plovili, povezanimi z ladjo, natančno določili lokacije podmorskih kablov. Poleg tega bi lahko plovila, ki plujejo z majhno hitrostjo, s sonarjem kartirala morsko dno. Eno od civilnih plovil se je 42 minut zadrževalo v bližini čezatlantskega kabla Hibernia Express in plulo s hitrostjo manj kot dva vozla.

Britanska kraljeva mornarica sicer miri javnost in pravi, da Rusijo pozorno spremljajo in opazujejo, kaj počne.

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KOMENTARJI11

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Nace Štremljasti
27. 10. 2026 10.16
zahod se boji svoje sence,mi podpiramo RUSIJO,če jenkiji lahko v venezueli kradejo nafto,ugrabijo predsednika,tudi otem lahko poročate,a ja ne smete
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0 0
klop12
27. 10. 2026 10.16
sej to ni nič novega, to rusi in kitajci delajo že 10 let
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+1
1 0
MarkoJur
27. 10. 2026 10.15
Naj se najprej pobrigajo za storilce napada na Severni tok!
Odgovori
+1
1 0
RAZKOL
27. 10. 2026 10.13
Zdraharji ruski. Isto kot srbi. Brača v mešanju megle in nadloge, od katerih nimamo nič razen stal in scen.
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+0
2 2
glavni baja 3
27. 10. 2026 10.16
a si ti tut not padu 😁
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+1
1 0
pravica1
27. 10. 2026 10.12
Mislim, da ni "naj bi", bi si mislil, da imajo vse velesile takšne načrte že shranjene, ker gre za pomembno infrastrukturo. Verjetno samo preverjajo, če je še na mestu xD
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+2
2 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
27. 10. 2026 10.09
Ojmemeni ko strah pred lastno senco naše eu politike spravlja v dementne debile. To Rusi počnejo že od davnega leta 870 pred našim štetjem ko so s kanuji plavali okoli. In to isto počne zahodni svet z njihovimi kabli oz omrežjem. Najboljše je da druga država oz organizacija ne ve kje ima nasprotna stran spravljeno "hrano". Bejšte no bejšte. Je pa že res da dandanes vsak Ruski premik doseže veliki pok v informacijah.
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+2
3 1
lokson
27. 10. 2026 10.09
Naj bi?? Zaradi medijskih "naj bi", imamo štalo povsod po svetu.
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+2
3 1
300 let do specialista
27. 10. 2026 10.08
Česa se boste še domislili? Sonce je rusko, pa inflacija pri nas... blagor ubogim na umu.
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+3
4 1
Lark
27. 10. 2026 10.06
Mogoče ni bilo ravno najbolj pametno, da so Rusi, Britanci ter Ukrajinci uničili nord stream...
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+1
1 0
Kaj_je_res
27. 10. 2026 10.04
Toliko hudega, kot si Zahodnjaki v svojem pohlepu po ruskih bogastvih naredimo s sankcijami, nam ne more narediti škode nobena druga država. Tole dnevno trolanje glede Rusije je pa že patetično. Folk ne nasede, žal.
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+2
4 2
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