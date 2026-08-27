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Skrita usoda divjih mustangov: ameriška vlada prodaja zaščitene živali

Washington, 27. 08. 2026 17.42 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
L.M.
Ameriški divji mustangi

Ameriška vlada je lani močno povečala prodajo divjih mustangov zasebnim kupcem, čeprav je njihov zakol prepovedan. Preiskava The New York Timesa je pokazala, da so številni konji po prodaji hitro izginili iz uradnih evidenc, nekateri pa naj bi končali v klavnicah v Kanadi.

Mustangi so desetletja veljali za simbol ameriškega zahoda. A zaradi naraščanja njihove populacije jih ameriške oblasti vsako leto na tisoče zajamejo in odstranijo z javnih zemljišč. Del jih najde nove lastnike, številni pa ostanejo v državnih pašnikih in ogradah.

Prav ta sistem je postal velik finančni problem. Ameriški Urad za upravljanje zemljišč oziroma Bureau of Land Management (BLM), ki je pristojen za upravljanje divjih konj, ima v svojih namestitvah približno 58.000 živali, njihova oskrba pa stane okoli 100 milijonov dolarjev (okoli 85 milijonov evrov) na leto. Ker za vse konje ni dovolj posvojiteljev, agencija išče načine, kako bi jih čim več umaknila iz sistema.

Eden od teh načinov je prodaja. Ta je bila nekoč razmeroma redka, po nastopu predsednika Donalda Trumpa pa se je močno povečala. Leta 2025 je BLM prodal okoli 3700 mustangov, več kot dvakrat toliko kot leto prej. Med največjimi kupci je bil 35-letni trgovec z živino iz Ohia Brandon Jones, ki je od vlade kupil približno 500 konj.

Od stroška 3000 dolarjev do prodaje za 25 dolarjev

Primer 68 mustangov, ki so jih marca iz Idaha prepeljali približno 1800 kilometrov do Jonesovega posestva, ponazarja, kako deluje sistem. Vlada mu je konje prodala za samo 25 dolarjev na žival (približno 21 evrov). Že naslednjo noč sta na posestvo pripeljala dva tovornjaka, konje naložila in odpeljala.

Kasneje se mustangi niso pojavili na javni dražbi, Jones pa ni želel razkriti, kam so odšli. Zagovorniki živali zato sumijo, da so končali v klavniški verigi.

Ameriški divji mustangi
Ameriški divji mustangi
FOTO: Shutterstock

Pri tem je pomembna tudi velika razlika med stroškom, ki ga ima država, in ceno, za katero konja proda. Ulov in njegova prodaja lahko davkoplačevalce staneta več kot 3000 dolarjev (približno 2574 evrov), država pa ga nato, kot navaja The New York Times, proda za 25 dolarjev (okoli 21 evrov). V klavnici lahko žival doseže tudi okoli 750 dolarjev (okoli 643 evrov).

To ustvarja finančno spodbudo za preprodajalce, ki konje poceni kupijo od države in jih nato prodajo naprej.

Pravna vrzel omogoča nadaljnjo prodajo

Neposredni zakol divjih mustangov je v ZDA prepovedan. Vendar zakon omogoča prodajo živali, ki jih BLM po več neuspešnih poskusih posvojitve označi kot neprimerne za posvojitev.

Ko je konj prodan, izgubi zvezno zaščito. Kupec mora sicer obljubiti, da ga ne bo prodal za zakol, vendar se ta obveznost ne prenese na nadaljnje kupce. Če prvi kupec konja proda posredniku, ne da bi preverjal njegove namere, se lahko izogne odgovornosti. Posrednik ga lahko nato proda naprej trgovcu, ki ga pošlje v klavnico.

Tako konj na papirju nikoli ni neposredno prodan za zakol, v praksi pa vseeno konča v industriji konjskega mesa.

Ameriški divji mustangi
Ameriški divji mustangi
FOTO: Shutterstock

Sledovi vodijo do Kanade

Ker v ZDA od leta 2007 ni klavnic za konje, se živali za zakol izvažajo predvsem v Kanado. Prav tam so preiskovalci našli enega od pomembnih namigov.

Mejni inšpekcijski zapisi so več let kazali, da na glavnem prehodu za izvoz konj iz Ohia v Kanado ni bilo dokazov, da bi bili med njimi mustangi. Nato se je vzorec spremenil.

Poleti lani, nekaj tednov po tem, ko je Jones od BLM prejel 97 kobil, je eden največjih ameriških izvoznikov konj za zakol v Kanado, Fred Bauer iz Ohia, v Kanado poslal dve polni prikolici konj. Na zamegljenih fotografijah notranjosti prikolic, ki so jih posneli mejni inšpektorji, so bile vidne živali z značilnimi oznakami, ki jih BLM uporablja za identifikacijo divjih konj.

Jones zanika, da bi svoje konje prodajal Bauerju. Bauer pa na vprašanje, kam končajo Jonesovi konji, ni želel neposredno odgovoriti. Dejal je le, da bi preiskovalci njihovo usodo lahko razmeroma preprosto ugotovili, če bi želeli slediti evidencam.

Zagovorniki divjih konj so v zadnjem letu dokumentirali več kot 250 mustangov, ki so jih kupci po prevzemu od BLM hitro preprodali. Nekateri so se že nekaj dni pozneje pojavili na velikih živinskih dražbah v drugih zveznih državah, kjer kupujejo tudi trgovci za klavnice.

Sistem, ki ga poganja predvsem denar

BLM poudarja, da želi konje namestiti v dobre domove in da s prodajo zmanjšuje stroške. Po oceni agencije je prodaja 3700 konj leta 2025 pomenila približno 56 milijonov dolarjev prihrankov, saj zanje ni bilo več treba plačevati dolgoročne oskrbe.

Ameriški divji mustangi
Ameriški divji mustangi
FOTO: Shutterstock

Organizacije za zaščito živali pa menijo, da je prav finančni pritisk ustvaril sistem, v katerem država konje prodaja skoraj za vsako ceno. Opozarjajo tudi, da so med prodanimi živalmi številni mladi in zdravi konji, ki bi jih bilo mogoče po njihovem mnenju relativno preprosto udomačiti in posvojiti, poroča The New York Times.

Ob tem obstajajo tudi druge možnosti za nadzor populacije. BLM že približno dve desetletji uporablja sredstva za nadzor plodnosti, ki jih je mogoče živalim dajati na daljavo. Pri nekaterih čredah so se izkazala za učinkovita, vladni strokovnjaki pa agencijo že dolgo pozivajo k širši uporabi.

Toda dokler BLM vsako leto zajame na tisoče novih konj, se problem kopičenja v državnih namestitvah nadaljuje.

Zato je nastal paradoks: vlada mora divje mustange zaščititi pred zakolom, hkrati pa jih zaradi stroškov njihove oskrbe prodaja zasebnim kupcem, nad njihovo nadaljnjo usodo pa nima več popolnega nadzora. Prav ta vrzel po mnenju organizacij za zaščito živali omogoča, da zaščiteni mustangi iz ameriške divjine končajo na poti v klavnice.

Poglavja:
Na vrh Od stroška 3000 dolarjev do pr Pravna vrzel omogoča nadaljnjo Sledovi vodijo do Kanade Sistem, ki ga poganja predvsem
mustangi ZDA klavnice preprodaja zaščitene živali

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